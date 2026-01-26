Măsuri după crima care a șocat România. Miniorii sub 14 ani ar putea răspunde penal.

Autoritățile încearcă, iar, să ia măsuri după ce s-a petrecut o catastrofă în țară, în vreme ce instituțiile par că rămân corigente la capitolul prevenirii.

Minorii cu vârste sub 14 ani ar putea răspunde penal | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrative

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat luni, 26 ianuarie 2026, că, în urma crimei comise în localitatea Cenei de un minor în vârstă de 13 ani, a fost constituit un grup de lucru care să prezinte propuneri concrete asupra oportunității reducerii vârstei de răspundere penală.

„Este o crimă șocantă, este o crimă care a oripilat opinia publică și, pe bună dreptate, este una dintre acele situații care ne obligă să analizăm cu foarte multă rigoare și cu promptitudine, inclusiv aptitudinea actualei legislații de a răspunde necesității de combatere fermă a unor astfel de situații. Există o discuție care se poartă în mediul de concepție juridică de mai mult timp cu privire la oportunitatea de a se reduce vârsta la care minorii să răspundă penal, este o chestiune care a fost analizată atât la nivel național, cât și la nivel european, iar, la nivelul Ministerului Justiției, în urma acestei situații și în urma altora care s-au mai petrecut în trecut, am decis acum să constituim un grup de lucru pluridisciplinar, un grup de lucru care, în mod eficient și cât mai prompt, să vină cu propuneri concrete, inclusiv asupra oportunității reducerii vârstei de răspundere penală. (...) Am decis ca acest grup de lucru să lucreze săptămânal”, a declarat Radu Marinescu, la Digi24, potrivit Agerpres.ro.

El a adăugat că există mai multe ipoteze de lucru privind reducerea vârstei de la care un minor poate răspunde penal.

„În momentul de față se analizează mai multe ipoteze: de scădere sub 14 ani a vârstei ca răspundere obiectivă, de răspundere exclusiv în temeiul unei stabilirii pe baza științifice a discernământului sau de stabilire a unei vârste, dar cu posibilitatea ca și sub această vârstă să se poată stabili răspunderea atunci când expertiza discernământului o confirmă. Deci, avem mai multe ipoteze de lucru, intenționăm să angrenăm în acest demers atât reprezentanții parchetelor, cât și cei ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai asociațiilor medicilor și (...) ai ANP. Intenționăm să solicităm puncte de vedere ale ONG-urilor, ale UNBR-ului”, a afirmat Marinescu.

Crima cu minori care a socat România

Doi tineri au fost arestați preventiv vineri, 23 ianuarie 2026, după ce, alături de un minor în vârstă de 13 ani, ar fi ucis, incendiat și îngropat un băiat de 15 ani. Aceștia sunt acuzați de procurori de omor calificat, respectiv profanare de cadavre.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în data de 19 ianuarie, în jurul orei 21.30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile și așteptând momentul oportun, ar fi ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localității Cenei, județul Timiș.

„Ulterior uciderii victimei, la locul săvârșirii faptei s-a deplasat și cel de-al doilea suspect. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii”, arată sursa citată.

Foto: DepositPhotos.com

