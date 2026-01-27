De ce statul trebuie să păstreze controlul asupra Poștei Române? Florin Gliga: „Companiile cu rol strategic trebuie să aibă o componentă majoritară a statului”.

Poșta Română nu poate fi lăsată pe mâna oricui. Florin Gliga semnalează că anumite companii, cu o infrastructură amplă și un rol strategic, trebuie să aibă o componentă majoritară a statului, cu o singură condiție: eficiența.

Poșta Română nu poate fi lăsată pe mâna oricui. Florin Gliga: „Companiile cu rol strategic trebuie să aibă o componentă majoritară a statului”.|Foto: Florin Gliga - Facebook

Poșta Română dispune de o infrastructură națională viguroasă, iar în baza unei guvernanțe corporative, aceasta trebuie să-și dezvolte în continuare proiectele.

De altfel, după cum arată directorul Poștei Cluj, Florin Gliga (PNL Cluj), Poșta Română trebuie să rămână o companie a statului, potrivit Cluj1.

De ce statul trebuie să păstreze controlul asupra Poștei Române? Florin Gliga: „Companiile cu rol strategic trebuie să aibă o componentă majoritară a statului”.

„Cred că nevoia de servicii și pentru instituțiile statului, pentru anumite servicii de natură poștală, cred că impune acest lucru: menținerea și păstrarea în proprietatea statului.

Cu un management potrivit guvernanței corporative, pe care și statul român a înțeles în sfârșit că trebuie să o facă, altminteri sunt riscuri privind jaloanele din PNRR”, a declarat directorul Poștei Cluj, Florin Gliga, în cadrul podcastului Horia Nasra Show.

După cum semnalează Florin Gliga, anumite proiecte de impact, precum cel de asigurare a cardurilor de energie, nu ar fi putut fi implementate fără infrastructura asigurată de compania Poșta Română.

În acest sens, prin eficientizarea serviciilor, compania trebuie să rămână cu o componentă majoritară a statului, conform rolului strategic ce îi revine, mai arată directorul Poștei Cluj.

„Mă îndoiesc că anumite programe ar fi putut fi implementate, precum e cazul cardurilor de energie, unde Poșta Română a asigurat tot procesul: de la producție de carduri, până la livrarea și decontarea lor. O asemenea infrastructură, ce implică și o nevoie pentru statul român, nu o are oricine și nu o poate accesa așa rapid, după cum o poate face statul român prin propria companie.

Nu sunt un adept al etatismului, dar anumite funcțiuni cu rol strategic cred că trebuie să aibă o componentă majoritară a statului, dar cu condiția unei guvernanțe executive eficiente”, a mai adăugat Florin Gliga, directorul Poștei Cluj, în intervenția sa.

Urmăriți aici podcastul integral.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: