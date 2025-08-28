Directorul Poștei Cluj, Florin Gliga, replică pentru deputatul Remus Lăpușan: „Poșta Română nu dă faliment!”

După ce deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) a spus că Poșta Română riscă să dea faliment din cauza managementului, directorul Sucursalei Regionale de Poștă și Curierat Cluj-Napoca, Florin Gliga i-a răspuns și l-a asigurat că acest lucru nu se va întâmpla.

Deputatul clujean Remus Lăpușan (PSD) a transmis recent că nu este normal ceea ce se întâmplă la Poșta Română și că trebuie să fim foarte atenți să nu ajungem la falimentul acestei companii.

„Noua conducere a Poștei Române ascunde gunoiul sub preș și face, în schimb, exerciții ieftine de imagine (…) Nu este normal ceea ce se întâmplă, trebuie să fim foarte atenți să nu ajungem la falimentul acestei companii din cauza incompetenței celor care au putere de decizie!”, a transmis recent Remus Lăpușan.

Florin Gliga, replică pentru Remus Lăpușan: „Îl asigur că Poșta Română nu dă faliment”

Ulterior, directorul Sucursalei Regionale de Poștă și Curierat Cluj-Napoca și consilier local, Florin Gliga, a venit cu o replică pentru social-democrat și i-a transmis că Poșta Română nu va da faliment

„Pentru liniștea domnului deputat Lăpușan! Îl asigur că Poșta Română nu dă faliment! Sur ma parole d'honneur! (pe cuvântul meu de onoare - n. red.). În altă ordine de idei, îi înțeleg îngrijorarea, tocmai pentru că pot să înțeleg că informațiile negativiste îi vin de la colegi într-adevăr îngrijorați. Dar nu îngrijorați de viitorul Poștei Române, ci de situația personală în cadrul Poștei Române! Poșta Română își duce mai departe menirea… cu mulțumiri sau nu! Toți avem și mulțumiri, și nemulțumiri!”, a transmsi Florin Gliga, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Conform acestuia, cifrele spun adevărul, nu niște informații distorsionate de care probabil a avut parte deputatul Remus Lăpușan. Florin Gliga recunoaște că este nevoie de reformă în toată Poșta Română, chiar dacă unora le este greu să recunoască.

„Esențiali în orice companie sunt indicatorii de productivitate și de rentabilitate, raportați la venituri și la norme de lucru stabilite rezonabil. De acolo încolo putem vorbi de orice filozofie de stânga sau de dreapta! Dar de acolo încolo! Așa că, față de ceea ce am citit, întâi să ajungem acolo!”, a mai transmis directorul Poștei Cluj.

Florin Gliga a repetat că Poșta Română nu dă faliment, ci dimpotrivă. Își duce mai departe menirea. Dar în vremurile de astăzi.

Directorul de la sucursala regională din Cluj admite că în „perioada de glorie” era o problemă pentru că atunci Poșta Română raporta pierderi istorice, dar cu efect în prezent și că repsonsabilii pentru acele minusuri sunt cei care în prezent creează Poștei Române dificultăți în lumina actelor normative de reformă a statului și impedimente reale în a actualiza salariile angajaților potrivit performanței curente.

