Directorul Poștei Cluj anunță că modernizarea serviciilor poștale pot fi operate inclusiv în mediul rural. „Pentru a trece la plata prin card, avem nevoie de o asumare politică largă și, cel mai important, de infrastructură”, spune Florin Gliga.

Florin Gliga, directorul Poștei Cluj a reacționat public la declarația ministrului Muncii, Florin Manole, care susținea recent că tarifele cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate dintre pensionarii care optează să-şi primească banii cash, față de sumele pe care le plăteşte Poşta ca şi comisioane bancare pentru cei cu card şi care au optat pentru a primi pensia în cont.

„În loc să arătăm cu degetul spre «pierderi», haideți să căutăm soluții! Schimbarea trebuie asumată de la cel mai înalt nivel, cu o viziune clară pentru modernizarea unui serviciu vital”, a reacționat Florin Gliga într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Directorul Poștei Cluj, Florin Gliga, despre modernizarea serviciilor poștale ale operatorului național: „Schimbarea trebuie asumată de la cel mai înalt nivel”

„Să clarificăm câteva lucruri:

«PIERDERE» VS. SERVICIU SOCIAL: Se vorbește mult despre „pierderile” generate de plata pensiilor în numerar. În realitate, acesta nu este o pierdere, ci un serviciu social esențial, bugetat și asumat, pentru aproape jumătate dintre pensionarii României. Este parte din rațiunea de a exista a Ministerului Muncii și a Casei Naționale de Pensii, structuri ale statului român de altminteri.

COSTURILE REALE: Adevăratele costuri stau în cumpărarea și gestionarea numerarului de către Poștă. Banii se plimbă, de fapt, între entități ale aceluiași stat. Nu este o pierdere pentru bugetul consolidat, ci o simplă înregistrare contabilă.

TRECEREA PE CARD? DA, DAR CU CAP! Toată lumea este de acord că digitalizarea este viitorul. Dar pentru a trece la plata prin card, avem nevoie de o asumare politică largă și, cel mai important, de infrastructură. Adică de bancomate!

SOLUȚIA? Poate fi chiar POȘTA ROMÂNĂ!

Ce-ar fi dacă aceeași instituție cu prezență în fiecare sat și comună ar rezolva și problema bancomatelor în zona rurală?

Poșta ȘTIE: Cunoaște terenul, are logistica și încrederea oamenilor.

Poșta VREA: Este o oportunitate de modernizare și chiar de a opera în profit.

Poșta POATE: Statul Român, ca acționar, poate decide RAPID implementarea unei rețele de bancomate.

Acest model funcționează cu succes în alte țări.

Nu trebuie să inventăm roata, ci doar să o punem la treabă pentru cetățeni”, a notat directorul Poștei Cluj, Florin Gliga, în mesajul citat.

