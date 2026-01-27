În Cluj-Napoca se trăiește cel mai bine din România. Orașul are și cel mai sigur cartier din țară.

Un index al unei platforme imobiliare arată că în Cluj-Napoca se trăiește cel mai bine din România. „Capitala” Transilvaniei a obținut pentru a doua oară cel mai bun scor.

O analiză arată că în Cluj-Napoca se trăiește cel mai bine din România | Foto: Facebook, Primăria Cluj-Napoca / Fotografie ilustrativă

În 2025, Cluj-Napoca și Sibiu și-au menținut pozițiile de cele mai ridicate scoruri generale.

La fel ca în anul precedent, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cel mai mare scor obținut pe baza indicatorilor obiectivi – precum traficul, reperele urbane, calitatea aerului și prețurile imobilelor – cu un scor total de 44,5, potrivit indexului citat de Agerpres.ro.

În paralel, Sibiu a înregistrat cel mai bun rezultat în evaluarea criteriilor subiective, cu un scor de 76,9, calculat pe baza a 13 criterii evaluate de locuitorii orașului. Brașov se situează pe poziția a doua în ambele clasamente, atât în privința criteriilor obiective (41,4), cât și a celor subiective (74,2).

În 2025, Cluj-Napoca a rămas cel mai bine clasat oraș luând în calcul datele obiective, cu un scor total de 44,5 (vs. 42,7 în 2024), urmat de Brașov (41,4), Constanța (39,6), Sibiu (39,3) și Craiova (38,7). Printre orașele care s-au aflat în top anul trecut, dar care nu se mai regăsesc în clasament în acest an, se numără Târgu Mureș, Deva și Călărași.

În ceea ce privește cartierele din top, la fel ca anul trecut, Primăverii (București) a ocupat prima poziție cu un scor de 66,4, urmat de Aviatorilor (București) cu 65,1, cartierul 13 Septembrie (București) – 58,5, Gruia din Cluj-Napoca (57,3) și Centrul Vechi din Cluj-Napoca, cu scorul de 57. Valorile finale au fost obținute prin calcularea mediei celor patru indicatori obiectivi.

Indexul integrează atât informații obiective, obținute din surse precum Google Traffic, Google Places, Airly și Storia, cât și părerile subiective ale peste 110.000 de locuitori din zonele incluse pe platformă.

Indicatorii subiectivi evaluați sunt

siguranța

curățenia

accesul la locuri de parcare și mijloace de transport

pistele de biciclete

nivelul de zgomot

apa curentă

serviciul de salubrizare și gaz

sistemul de canalizare

serviciul de încălzire termică

gradul de mulțumire

costul general al vieții

„Analiza datelor din 2025 arată că, deși apar unele schimbări punctuale în clasamente, profilul general al rezultatelor rămâne comparabil cu cel din 2024. Acest lucru sugerează că diferențele dintre orașe și cartiere evoluează gradual, fără modificări majore de la un an la altul, așa cum era de așteptat. Criteriile care au înregistrat cele mai ridicate scoruri vizează aspecte esențiale precum accesul la apă curentă, serviciile de gaz și canalizare, siguranța și transportul public. În schimb, pistele de biciclete și nivelul de zgomot se numără printre criteriile cu evaluări mai scăzute, indicând un grad mai redus de satisfacție din partea locuitorilor. Indexul poate fi un instrument util de orientare, atât pentru persoanele aflate în căutarea unei locuințe, cât și pentru profesioniștii din imobiliare care își consiliază clienții, oferind o perspectivă comparativă asupra indicatorilor obiectivi, completată de evaluările subiective furnizate chiar de locuitorii zonelor analizate”, a declarat Monica Dudău, reprezentanta unei platforme imobiliare.

Un cartier din Cluj-Napoca, cel mai sigur din România

Sibiu rămâne orașul cel mai apreciat de către locuitorii săi și înregistrează cel mai mare scor subiectiv, obținut pe baza părerilor locuitorilor care au evaluat cele 13 criterii, cu un scor de 76,9 din 100. Pe locul al doilea s-a aflat Brașov, cu un scor de 74,2, urmat de Oradea, cu 73,3.

Următoarele orașe în top sunt Râmnicu Vâlcea (73,1) și Cluj-Napoca (72,1). De asemenea, Sibiu s-a remarcat prin prezența a trei cartiere în top: Valea Aurie a fost cel mai apreciat cartier de către locuitori, cu un scor de 84,1, urmat de Ștrand (83,8) și Sub Arini (83,6). Pe locurile patru și cinci s-au aflat cartierele Orizont din Buzău (82,4) și Universității din Craiova (82,2).

La capitolul siguranță, Brașov rămâne orașul unde locuitorii au declarat că se simt cel mai protejați (82,1). Dintre cartiere, Andrei Mureșanu din Cluj-Napoca (93,2) s-a evidențiat ca fiind cel mai apreciat în acest sens.

În ceea ce privește curățenia, Râmnicu Vâlcea (75,1) a condus topul orașelor, în timp ce, la nivel de cartiere, Trei Stejari din Sibiu (85,9) a obținut cele mai bune evaluări.

