Clujul, magnet pentru business în 2025. Numărul firmelor noi a crescut cu peste 20%.

Chiar dacă anul trecut părea mai descurajant pentru înființarea unui business, în județul Cluj, numărul firmelor noi a crescut cu peste 20% față de 2024.

Foto: monitorulcj.ro

Numărul înmatriculărilor de persoane fizice și juridice a crescut, în 2025, cu 22,8%, comparativ cu anul anterior, un total de 153.425 de înmatriculări, din care 100.394 SRL, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Clujul, printre cele mai multe firme noi din 2025

Conform sursei citate, cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în Municipiul București, respectiv 34.405 (+15,28% comparativ cu 2024) și în județele Ilfov (9.543, +25,7%), Cluj (7.652, +23,02%, față de 6.220 în 2024), Timiș (7.239, +27,83%), Iași (6.576, +36,32%), Brașov (5.270, +14,74%), Constanța, (5.050, + 14,28%) și Dolj (4.984, +57,62%).

În decembrie 2025, au fost înmatriculate 11.630 de persoane fizice și juridice, cele mai multe în București (2.682) și în județele Ilfov (804), Cluj (682), Timiș (595) și Iași (513).

La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat, anul trecut, în județele Covasna (794, +36,43 față de 2024), Ialomița (970, +25,16%), Teleorman (1.012, +18,5%) Mehedinți (1.059, +20,34%) și Tulcea (1.106; +48,86%).

În toate județele s-au înregistrat creșteri ale numărului de înmatriculări, cele mai mari fiind consemnate în județele Dolj (+57,62%), Alba (+55,5%), Tulcea (+48,86%) și Brăila (+43,31%).

Potrivit ONRC, domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt: transport și depozitare (26.377), comerțul cu ridicata și cu amănuntul (23.872), activități profesionale, științifice și tehnice (14.500).

