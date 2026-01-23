Copil din Gherla căzut în Someș, căutat de scafandrii clujeni. Cum s-a întâmplat? VIDEO

Un copil din Gherla a căzut, vineri, 23 ianuarie 2026 în Râul Someș.

Copil din Gherla, căutat în Someșul Mic | Foto: ISU Cluj

UPDATE, ora 16.33:

IPJ Cluj a transmis cum a căzut copilul în apă.

Poliția municipiului Gherla a fost sesizată cu privire la acest evniment, vineri, 23 ianuarie 2026, în jurul orei 15.00.

„Din primele informații, doi minori, cu vârste de 4, respectiv 5 ani, s-ar fi dat pe un derdeluș de pe malul râului, moment în care ar fi căzut în apă.

Un minor de 9 ani, care ar fi observat momentul în care cei doi copii ar fi fost luați de apă, s-ar fi deplasat imediat în apropierea primelor locuințe din zonă, unde ar fi alertat persoanele aflate acolo pentru a interveni.

Astfel, un tânăr de 17 ani a reușit să-l scoată din apă pe minorul de 5 ani.

Minorul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Ulterior, în baza apelului la 112, la fața locului au fost mobilizate , de urgență, echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, precum și echipaje de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, pentru efectuarea căutărilor celuilalt minor și a verificărilor specifice”, a detaliat IPJ Cluj.

Știrea inițială

Un copil din Gherla este căutat după ce a căzut în Someșul Mic la Gherla.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej, împreună cu scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca desfășoară, vineri, 23 ianuarie 2026, o misiune de căutare-salvare a unui copil care ar fi căzut în Râul Someș. Intervenția are loc în zona strazii Pescarilor din municipiul Gherla, iar la fața locului au fost alocate o autospecială cu modul de descarcerare, autospeciala scafandrilor cu o barca de salvare, precum și un echipaj SMURD”, a transmis ISU Cluj pentru monitorulcj.ro.

Potrivit sursei citate, la fața locului eforturile de cautare sunt desfășurate în colaborare cu echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean si ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Gherla.

„Misiunea este în desfășurare, vom reveni cu informații”, a transmis ISU Cluj, vineri, la ora 16.01.

