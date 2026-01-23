Vremea se încălzește la Cluj după mai multe zile de ger. Prognoza meteo 23 ianuarie 2026.

După mai multe zile de ger în Cluj-Napoca, vremea se încălzește.

Clujul scapă de ger | Foto: monitorulcj.ro

După câteva zile bune de ger și ninsoare, vremea se încălzește la Cluj-Napoca.

Vineri, 23 ianuarie 2026, la Cluj-Napoca, temperatura maximă va fi de 2 grade Celsius.

Temperatura minimă va fi de - 1 grad Celsius, potrivit ANM.

Conform sursei citate, cerul va fi parțial noros.

Viteza vântului va fi de 5 metri pe secundă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: