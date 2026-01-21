Vreme deosebit de rece și maxime de -2 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține deosebit de rece, iar maximele termice nu vor depăși -2 grade Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 21 ianuarie|Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 21 ianuarie, vremea va fi geroasã dimineaţa în cea mai mare parte a ţãrii, iar noaptea în nordul Crişanei, în Maramureş, nordul Moldovei şi pe alocuri în Transilvania. Cerul va fi preponderent senin, însă în a doua parte a zilei va fi marcat de înnorări, iar pe arii restrânse în sudul țării se vor semnala precipitaţii slabe mixte şi depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în zonele montane înalte.

Temperaturile maxime se vor încadra între -9 şi 8 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -19 şi 3 grade Celsius.

În Cluj, miercuri, gerul persistă, mai ales dimineața, cu temperaturi negative de peste 10 grade.

Codul galben de ger emis de meterologi expiră, miercuri, la ora 10, astfel că maxima termică a zilei va ajunge la -2 grade Celsius, iar minima va indica -11 grade Celsius.

Câteva localități se regăsesc, miercuri dimineața, sub Cod galben de ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Județul Cluj: Gherla, Huedin, Aghireșu, Cășeiu, Mica, Căpușu Mare, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Mănăstireni, Sâncraiu, Izvoru Crișului.

Pe parcursul zilei, cerul va fi preponderent senin, iar vântul va avea intensificări în zonele montane ale județului.

Conform meteorologilor, în noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig.

