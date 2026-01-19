Trump amenință că nu se va mai gândi la pace după ce nu a primit Premiul Nobel!

Președintele american Donald Trump a declarat luni într-o scrisoare adresată prim-ministrului norvegian Jonas Gahr că, după ce Norvegia nu i-a acordat Premiul Nobel pentru Pace, „nu mai simte obligația de a se gândi doar la pace”, informează EFE.

„Dragă Jonas, având în vedere că țara ta a decis să nu îmi acorde Premiului Nobel pentru Pace pentru că am oprit opt războaie, și mai multe, nu mai simt obligația de a mă gândi doar la pace, deși întotdeauna va fi predominantă, ci acum pot să mă gândesc la ceea ce este bine și potrivit pentru Statele Unite”, se arată într-un mesaj divulgat de corespondentul PBS News, Nick Schifrin.

Liderul american a asociat amenințarea expansionistă a Statelor Unite asupra Groenlandei cu faptul că nu a obținut această distincție.

„Danemarca nu este capabilă să protejeze acel teritoriu în fața Rusiei sau a Chinei și, în plus, de ce ar avea un presupus 'drept de proprietate'? Nu există documente scrise, doar faptul că o navă a ajuns acolo acum sute de ani, dar și noi am trimis nave”, a adăugat Trump.

În opinia sa, el a făcut „mai mult pentru NATO decât orice altă persoană de la înființarea sa”.

„Acum NATO ar trebui să facă ceva pentru SUA. Lumea nu va fi sigură decât dacă avem control deplin și absolut asupra Groenlandei”, a concluzionat liderul de la Casa Albă.

Comitetul Norvegian al Premiului Nobel a acordat această distincție în 2025 liderului opoziției venezuelene Maria Corina Machado „pentru munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului din Venezuela”.

Într-o întâlnire la Casa Albă pe 15 ianuarie, Machado i-a oferit președintelui Trump acest premiu ca semn de recunoștință pentru operațiunea americană care l-a înlăturat de la conducere pe Nicolas Maduro la începutul lunii, deși de la Oslo i se reamintise deja că distincția nu este transferabilă.

Președintele Donald Trump a insistat luni că a venit momentul să se „elimine amenințarea rusă” din Groenlanda. „Timp de 20 de ani, NATO i-a spus Danemarcei că trebuie să elimine amenințarea rusă din Groenlanda.

Din păcate, Danemarca nu a fost capabilă să facă acest lucru. A venit momentul și se va face”, a declarat liderul american pe rețeaua sa Truth Social.

