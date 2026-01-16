Opozanta venezueleană Machado i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace: „O medalie poate schimba proprietarul, dar nu și titlul de laureat”. Reacția președintelui SUA.

Lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, a anunțat că i-a „oferit” lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, chiar dacă președintele american o exclude din strategia sa pentru Venezuela.

Opozanta venezueleană Machado i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace: „O medalie poate schimba proprietarul, dar nu și titlul de laureat”|Foto: The White House - Facebook

„I-am oferit președintelui Statelor Unite medalia Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat, joi, Maria Corina Machado, potrivit AFP, informează Agerpres.ro

Opozanta venezueleană Machado i-a oferit lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace: „O medalie poate schimba proprietarul, dar nu și titlul de laureat”

Nobel Peace Center, muzeu situat la Oslo, capitala Norvegiei, a precizat oportun joi pe X că laureații pot dispune de medalia aurită asociată distincției după cum consideră de cuviință.

A adăugat însă: „O medalie poate schimba proprietarul, dar nu și titlul de laureat”.

Prânzul dintre Donald Trump și Maria Corina Machado, prezentat de partea americană ca o întâlnire de curtoazie mai degrabă decât orice altceva, a avut loc fără accesul presei.

Trump salută „gestul magnific” făcut de Machado

Președintele american Donald Trump a lăudat „gestul magnific” al liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care i-a înmânat medalia Premiului Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă, notează sursa citată.

Sursa foto: Team Trump - Facebook

„Maria mi-a înmânat Premiul Nobel pentru Pace pentru munca pe care am depus-o. Ce gest magnific de respect reciproc. Mulțumesc, Maria!”, a scris pe platforma sa Truth Social președintele american care râvnește deschis la acest premiu.

La scurt timp după capturarea lui Nicolás Maduro, în prezent deținut în Statele Unite, președintele american a afirmat că María Corina Machado, care părăsise în secret Venezuela în decembrie pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, nu este calificată să conducă țara.

