Noutate în staff-ul celor de la Viitorul Cluj!

Academia de Fotbal Viitorul Cluj a anunțat că l-a cooptat în staff-ul tehnic pentru restul acestui sezon pe Călin Moldovan.

Călin Moldovan / Foto: Academia de Fotbal Viitorul Cluj Facebook

Posesor al Licenței UEFA A, el are o experiență bogată în sectorul juvenil după ce a mai activat la grupele de juniori ale celor de la CFR Cluj în perioada în care gruparea din Gruia era campioană națională.

De-a lungul careirei sale de jucător, Moldovan a bifat experiențe pentru Rapid, Tractorul Brașov, Universitatea Cluj, Turnu Măgurele, Rulmentul Alexandria, ISCT, Libery Salonta și Internațional Curtea de Argeș.

Ca antrenor principal, el a activat ultima oară la Arieșul Sticla Turda, gruparea de pe ultimul loc din Seria a 8-a a Ligii a 3-a. A fost demis după ce a înregistrat trei eșecuri în primele trei etape ale acestui sezon, iar în locul său a fost instalat Marius Popescu.

Viitorul Cluj ocupă locul 9 în acest moment, cu 13 puncte după 17 etape, și va evolua în play-out-ul competiției la finalul sezonului regulat.

