Temperaturi sub zero grade la Cluj. Care este prognoza meteo pentru astăzi, 19 ianuarie?

Anul 2026 se remarcă, deocamdată, prin temperaturi scăzute și ninsori sporite.

Vremea la Cluj / Foto: monitorulcj.ro Vremea la Cluj / Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Noul sezon de iarnă s-a instalat mai bine după trecerea în noul an. Luni, 19 ianuarie, la Cluj vor fi din nou temperaturi scăzute.


 

Cea mai scăzută temperatură va fi înregistrată la ora 09:00, atunci când sunt meteorologii anunță o temperatură de -12 grade, în timp ce maxima va avea loc în jurul amiezii, la ora 14:00, când sunt estimate -2 grade.


