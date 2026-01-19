Clujul și restul României, sub COD GALBEN de ger. Cât e valabilă avertizarea?

A fost emisă o avertizarea de tip cod galben de ger pentru Cluj și toate celelalte județe din România.

Toată România, sub cod galben de ger | Foto: monitorulcj.ro

Clujul și restul județelor din România nu scapă de frig.

ANM a emis o avertizare de tip cod galben de ger valabilă pentru toate județele din România.

Inițial, avertizarea este valabilă pentru întreg județul Cluj și alte peste 20 de județe, în 19 ianuarie dimineața, iar în aceeași seară, codul galben de ger este valabil pentru toată România.

Toată România, sub cod galben de ger | Foto: meteoromania.ro



„În cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, în Dobrogea, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade. În nordul Moldovei, precum și în depresiunile și văile din Transilvania, gerul va persista și vor fi temperaturi în jurul a -10 grade”, a transmis ANM.

În județul Cluj, codul galben de ger este valabil în intervalul:

19 ianuarie 2025, ora 10.00 - 20 ianuarie 2025, ora 21.00.

„Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade”, a mai transmis ANM.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: