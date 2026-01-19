Terapie psihologică GRATUITĂ oferită de Asociața Daisler cu ocazia Blue Monday, „cea mai deprimantă zi din an”

Luni, 19 ianuarie 2026, de Blue Monday, „cea mai deprimantă zi a anului”, Asociația Daisler a anunțat că oferă gratuit acces la ședințe de terapie psihologică gratuită.

Asociația Daisler continuă lupta împotriva depresiei, de Blue Monday, cea mai tristă zi din an | Foto: pixabay.com / Fotografie ilustrativă

Asociația Daisler a anunțat lansarea ediției cu numărul nouă a campaniei Blue Monday, prin care psihologi din toată țara oferă sute de ore de terapie gratuite persoanelor care se înscriu pe platforma www.bluemonday.ro.

Campania e gândită să transforme o perioadă dificil de gestionat din an într-o oportunitate de conectare cu cei care nu știu, nu pot sau nu-și permit să caute ajutorul de specialitate sau să-l ceară.

89% dintre români n-au fost niciodată la psiholog, iar aproape 42% dintre conaționalii noștri s-au confruntat anul trecut cu probleme de sănătate mintală, arată raportul „Radiografia Sănătății Mintale în România”, realizat de asociația „Mindcare For All” în 2025. Principalele cauze invocate pentru această stare de fapt sunt:

stigma socială

costurile ridicate

accesul limitat la servicii de specialitate

Cele mai recente cifre publicate de Organizația Mondială a Sănătății arată că, la nivel global, aproape 1 miliard de oameni au experimentat o tulburare mintală în decursul vieții, iar un adolescent din șapte (în cadrul studiului tineri cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani) suferă de o tulburare mintală diagnosticată, printre cele mai des întâlnite fiind depresia. Deși este considerată o boală mintală comună, lăsată netratată, depresia poate conduce inclusiv la suicid.

„Anul acesta am simțit mai acut ca oricând izolarea socială. În cabinet, am auzit tot mai des nevoia de conectare și întrebări precum: Accesul tot mai ușor la tool-urile de inteligență artificială a creat un spațiu imens între noi, dar și între noi și propria noastră busolă internă. Relațiile umane sunt cele care vindecă, motivează și ne ajută să creștem din toate punctele de vedere, tocmai de aceea oferim 3 sesiuni de terapie pro bono fiecărui beneficiar, susținute de terapeuți pregătiți să asculte pe oricine își dorește”, a transmis psiholog Denisa Niță, coordonatoarea campaniei Blue Monday 2026 și cofondatoarea proiectului.

Sănătatea mentală a românilor, o problemă reală

„Ne bucură că putem fi încă o dată alături de cei care au nevoie. Campania revine pe agenda noastră tocmai pentru că cifrele referitoare la sănătatea mentală la români nu sunt dintre cele mai bune. Dar suntem aici pentru a ne asigura că facem progrese împreună”, a transmis Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler și cofondatorul Blue Monday.

Tema acestei ediții este: „Ce nu ne poate lua AI-ul azi?”, iar campania este susținută și de întâlniri fizice cu specialiști pregătiți să ofere răspunsuri la unele dintre întrebările care derivă din această temă:

„In a Relationship with ChatGPT” , unde vom discuta împreună cu Andrada Lupșe, psihoterapeut relațional, despre modul în care AI-ul influențează relațiile cu ceilalți, în special cu cei mai apropiați și dragi nouă, pe 23 ianuarie, de la ora 18.00.

, unde vom discuta împreună cu Andrada Lupșe, psihoterapeut relațional, despre modul în care AI-ul influențează relațiile cu ceilalți, în special cu cei mai apropiați și dragi nouă, pe 23 ianuarie, de la ora 18.00. „AI și copilul meu: eu unde vin?” , un panel de discuții alături de psih. dr. Ana Băiescu, consilier școlar Ioana Arcăleanu și psih. dr. Ioana Iuga, pe 26 ianuarie, de la ora 18.30.

, un panel de discuții alături de psih. dr. Ana Băiescu, consilier școlar Ioana Arcăleanu și psih. dr. Ioana Iuga, pe 26 ianuarie, de la ora 18.30. Cariera ta + AI: upgrade sau resettotal? va răspunde preocupărilor legate de carieră și de teama de a fi înlocuiți de AI, într-o discuție cu senior trainer Bianca Biosa și Recruitment Specialist Diana Filip.

Toate informațiile sunt disponibile pe www.bluemonday.ro și pe facebook.com.

Anul trecut, peste 200 de psihologi au oferit ședințe de terapie gratuită către peste 520 de beneficiari din toată țara. În acest an, campania care debutează cu ședințe gratuite pe 19 ianuarie 2026, este așteptată să depășească aceste numere.

Noutatea campaniei din 2026 este faptul că psihologii au agreat să crească numărul de ședințe pe care le alocă gratuit unui singur beneficiar.

Blue Monday, cea mai tristă zi din an

Asociația Daisler, cunoscută la nivel național pentru proiectele sale creative precum Strada Potaissa sau festivalul Lights On, a lansat în 2018 Blue Monday, o campanie care accentuează în fiecare lună ianuarie, în preajma celei de-a treia zile de luni - supranumită cea mai tristă din an sau Blue Monday. Deși științific nici o zi din calendar nu poate fi mai tristă sau fericită decât altă zi din calendar, faptul că o întreagă planetă discută în acea zi despre depresie este o oportunitate unică de a discuta și de a indica celor în nevoie unde să găsească ajutor de specialitate în legătură cu sănătatea mintală individuală.

În 2026, campania este susținută de firma BITStone, responsabilă de updatarea platformei utilizate de psihologi și beneficiari din toată țara pe www.bluemonday.ro.

