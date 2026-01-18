Actualitate
A murit o mare jurnalistă clujeană: Vestea i-a îndurerat pe toți
A murit Monica Tripon, un jurnalist dedicat, spirit tânăr cu un scris pasionant, iar vestea a lăsat un gol imens în inimile tuturor celor care au cunoscut-o.Doliu în presă: Monica Tripon, jurnalist dedicat, cu un scris pasionant, a murit. Dumnezeu să o odihnească!|Foto: Monica Tripon - Facebook
În ultimii ani, Monica Tripon a semnat articole pentru publicația Făclia de Cluj.
Redacția ziarului își exprimă regretul profund la vestea dispariției fulgerătoare a prietenei și colegei lor.
Monica Tripon și-a început activitatea de reporter în cadrul ziarului Adevărul de Cluj în timpul Revoluției din decembrie 1989, iar pe parcursul a 34 de ani a reușit să contribuie cu un vast conținut editorial pentru cititori.
A semnat printre altele, interviuri, reportaje realizate atât în țară cât și în străinătate, dar și anchete cu un puternic impact social.
Cu o abordare unică, de numele ei se leagă pagina „religie” în care sunt publicate articole de presă pe teme spirituale de la toate cultele religioase.
„Jurnalistă cu o experiență vastă și un condei tăios dar obiectiv, rămâne în amintirea noastră ca o profesionistă care nu a făcut niciodată compromisuri de la etică”, au transmis colegii Monicăi.
Dumnezeu să o odihnească în pace!
