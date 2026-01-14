Investiție de 3,6 milioane de lei realizată de DEER pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în județul Cluj

Distribuție Energie Electrică Romania a realizat o investiție de 3,6 milioane de lei pentru asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din județul Cluj.

DEER investește în rețeaua electrică din județul Cluj| Foto: pexels.com

Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Cluj, a finalizat lucrarea de investiții „Închidere buclă 20 kV între LEA 20 kV Stația Sud – TV Feleac și LEA 20 kV Florești-Băișoara”, în județul Cluj.

DEER investește în rețeaua electrică din județul Cluj

Lucrările efectuate, în valoare de 3,6 milioane de lei, au vizat asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din comuna Ciurila și a consumatorilor din municipiul Cluj-Napoca, zona străzii Făgetului, prin:

*Montarea unui punct de conexiune la intersecția dintre DJ 107R și DJ 107Z pentru închiderea buclei de medie tensiune, între LEA 20 kV Cluj Sud – TV Feleac și LEA 20 kV Florești - Băișoara;

*Montarea unui post de transformare în anvelopă de beton pe str. Făgetului, echipat cu un transformator 250 kVA, integrat în SCADA (LEA 20 kV Florești – Băișoara);

*Realizarea unui circuit subteran de medie tensiune, în lungime de aproximativ 4000 m, între punctul de conexiune și PTAB;

*Integrarea în SCADA a noilor echipamente.

„Investiția reprezintă un angajament ferm al companiei pentru îmbunătățirea calității serviciilor de distribuție și asigurarea unui sistem energetic sigur, eficient și sustenabil”, se arată în informarea publicată miercuri de Distribuție Energie Electrică Romania (DEER).

Prin execuția acestei lucrări, realizată din surse proprii, utilizatorii vor beneficia de un serviciu de distribuție la înalte standarde de calitate, în condiții de siguranță, prin reducerea numărului și duratei întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.

Distribuție Energie Electrică Romania este unul dintre cei mai mari operatori de distribuție a energiei electrice din România, deservind un portofoliu de 4 milioane de utilizatori din 18 județe. Compania este implicată activ în proiecte de modernizare, digitalizare și eficientizare a rețelelor electrice.

