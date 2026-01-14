Ger și cer noros la Cluj-Napoca. Prognoza meteo 14 ianuarie 2026

Clujenii nu scapă de temperaturile scăzute de iarnă.

Temperaturile maxime vor fi de minus 1 grad Celsius la Cluj-Napoca, miercuri, 14 ianuiarie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Temperatura maximă va fi de minus 1 grad Celsius la Cluj-Napoca, miercuri, 14 ianuarie 2026.

Temperatura minimă va fi de minus 6 grade Celsius.

Cerul va fi mai mult noros, iar viteza vântului va fi de șase metri pe secundă.

Reamintim faptul că un cod galben de ger este valabil pentru întreg județul Cluj până miercuri, 14 ianuarie 2026, ora 10.00.

