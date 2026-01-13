Șofer băut și fără permis, care nu a oprit la somațiile polițiștilor clujeni, reținut pentru 24 de ore. Conducătorul auto ar fi încercat să își schimbe locul la volan cu o femeie.

Un bărbat de 36 de ani, care a urcat băut la volan și nu a oprit la somațiile polițistilor clujeni, a fost reținut. Acesta avea permisul de conducere anulat pentru alte infracțiuni rutiere.

Șofer beat, urmărit în trafic de polițiștii clujeni. Bărbatul a fost reținut|Foto: IPJ Cluj

Incident scandalos în trafic, produs în noaptea de luni spre marți în localitatea Călățele.

Un șofer băut și fără permis, care nu a oprit la somațiile polițiștilor clujeni, a fost reținut pentru 24 de ore. În autoturism se mai aflau 7 minori, iar bărbatul ar fi încercat să își schimbe locul la volan.

Șofer băut și fără permis, care nu a oprit la somațiile polițiștilor clujeni, reținut pentru 24 de ore. Conducătorul auto ar fi încercat să își schimbe locul la volan cu o femeie.

În noaptea de luni spre marți, în jurul orei 00.50, polițiștii din Huedin au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat, de 36 de ani, s-ar fi urcat la volanul unui autoturism după ce ar fi consumat băuturi alcoolice.

Astfel, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului, pe DN1R, în localitatea Călățele, însă conducătorul auto nu a oprit la somațiile adresate de polițiști, fiind necesară urmărirea acestuia.

„Polițiștii au reușit oprirea autoturismului în localitatea Călata, unde conducătorul auto ar fi încercat să își schimbe locul la volan cu o femeie, în vârstă de 34 de ani, care s-ar fi aflat în autovehicul”, informează, marți, IPJ Cluj.

De altfel, în autoturism se mai aflau 7 minori, cu vârste cuprinse între 8 luni și 14 ani.

În urma verificărilor, s-a constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, acesta având permisul de conducere anulat, pentru săvârșirea altor infracțiuni rutiere.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul indicând o valoare de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate spitalicească, în vederea prelevării mostrelor biologice.

În baza probatoriului administrat, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind depus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: