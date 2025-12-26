Accident înfiorător. Bolizi făcuți praf și doi tineri morți. VIDEO cu momentul IMPACTULUI!

Doi tineri de 20 și 22 de ani au murit vineri, în a doua zi de Crăciun, într-un teribil accident petrecut pe DN17, în Prundu Bârgăului. Accidentul a fost provocat de un tânăr de 20 de ani, singurul care a supraviețuit.

Audi, lovit în plin de un BMW pe DN17: doi tineri au murit| Foto: bistrițeanul.ro

O șoferiță de 20 de ani și un alt tânăr și-au pierdut viața vineri dimineață, după ce autoturismele în care se aflau s-au ciocnit violent. Potrivit imaginilor de p camerele de supraveghere din zonă, șoferul care a provocat accidentul, singurul care mai este în viață, a pierdut controlul mașinii și a lovit în plin autoturismul condus de șoferița de 20 de ani.

Accident mortal la Prundu Bârgăului: BMW scăpat de sub control, două victime| Foto: bistrițeanul.ro

Cine erau cei doi tineri care au murit

Șoferul unui BMW a pierdut controlul bolidului și a lovit în plin un Audi, condus de o tânără de 20 de ani.

Alex și Diana și-au pierdut viața într-un tragic accident| Foto: bistrițeanul.ro

Diana Curtean avea 20 de ani și era din Mureșenii Bârgăului. Aceasta locuia în Mureșenii Bârgăului cu bunica sa. Mama tinerei era plecată la muncă în Spania, scrie bistrițeanul.ro.

Alex Păvălean avea 22 de ani și era din Tureac. Acesta a fost găsit sub autoturism, cu leziuni incompatibile cu viața. Tânărul era văr cu șoferul de 20 de ani, care a supraviețuit.

Se pare că cei doi se întorceau spre casă dintr-un club în momentul producerii accidentului. Alex Păvălean a fost plecat în străinătate la muncă și se întorsese de puțin timp.

Cum s-a petrecut tragedia

În urma impactului violent, o persoană a fost găsită decedată, iar două în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au reușit să salveze doar o singură persoană dintre cele două găsite în stop cardio-respirator.

„Victimele au fost extrase de către pompierii militari, din păcate, o victimă prezintă leziuni incompatibile cu viața. O victimă a răspuns protocolului de resuscitare, a fost intubată si transportată de către echipajul de terapie intensivă mobilă la UPU SMURD Bistrița. Din păcate, organismul celeilalte victime căreia i s-a aplicat protocolul de resuscitare nu a răspuns manevrelor aplicate, medicul fiind nevoit sa ii declare decesul la locul solicitării”, infomează ISU Bistrița.

„Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un tânăr de 20 de ani, din Tiha Bârgăului, în timp ce conducea un autoturism pe direcția de mers Bistrița- Vatra Dornei, într-o curbă a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus și care era condus de o tânără de 20 de ani din Mureșenii Bârgăului. Din nefericire, în urma accidentului, conducătoare auto și un pasager de 22 de ani, aflat în autoturismul condus de tânăr, au decedat, iar conducătorul auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii Serviciului Rutier continuă cercetările pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor exacte în care a avut loc accidentul în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

