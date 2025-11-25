O parte din județul Cluj, sub cod galben de vânt puternic. Temperaturile maxime vor fi de 12 grade Celsius.

Vremea se încălzește la Cluj, marți, 25 noiembrie 2025, însă o parte din județ este sub cod galben de vânt puternic.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vânt puternic, valabil și pentru o parte din județul Cluj.



O parte din Cluj, sub cod galben de vânt puternic

„Temporar, vântul va avea intensificări în Banat și în sudul Crișanei, cu viteze de 55...65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marți (25 noiembrie) și pe litoral, de 50...55 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele vor fi de 70...80 km/h și la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90...110 km/h“, a transmis ANM.

Avertizarea este valabilă în intervalul: 25 noiembrie 2025, ora 03.00 - 26 noiembrie 2025, ora 08.00.

În Cluj-Napoca, temperaturile vor ajunge la maxim 12 grade Celsius, marți, 25 noiembrie 2025.

Temperatura minimă va fi de 1 grad Celsius.

Cerul va fi parțial noros.



