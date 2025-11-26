Percheziții în dosarul falimentării Euroins: acuzații de delapidare și spălare de bani

Procurorii Parchetului General efectuează, miercuri, percheziții în 12 locații din București și două din municipiul Târgu Mureș, într-un dosar privind falimentarea companiei de asigurări Euroins.

Descinderi, miercuri, la domiciliile a 10 persoane fizice (care au activat la nivelul conducerii superioare/executive a companiei Euroins) și la sediile unor persoane juridice controlate în prezent de patronatul bulgar al societății

Potrivit unei informări a Parchetului, activitățile operative sunt realizate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și prezentarea cu rea-credință de date neadevărate asupra condițiilor economice sau juridice ale societății ori ascunderea, cu rea-credință, în tot sau în parte, a unor asemenea date.

Cercetările vizează activitatea infracțională derulată în intervalul 2017 - 2023 de către factori decidenți de la nivelul patronatului Euroins, în calitate de administratori scriptici/faptici ai societății în cauză.

Aceștia, acționând și cu sprijinul unor persoane de la nivelul conducerii superioare/executive a societății respective și entităților afiliate, au creat, conceput, aplicat și coordonat diverse mecanisme de fraudare a resurselor financiare ale companiei, acționând în conivență cu scopul de a decapitaliza compania de asigurări (prin reducerea drastică a disponibilităților bănești și patrimoniului aflat la dispoziția acesteia).

Cum a fost decapitalizată compania Euroins:

*Diminuarea/subevaluarea/neplata abuzivă a obligațiilor față de asigurați

*Programul de reasigurare

*Încheierea de operațiuni financiare reglementate cu rea-credință prin clauze contractuale care au vizat transferul de active/nerecuperarea unor importante sume de bani/obligațiuni reprezentând capitalul de lucru al societății.

Resursele încasate de la clienți de către Euroins au fost în fapt redirecționate către alte entități aflate sub controlul acționarilor bulgari CAM și BKI, concomitent cu neplata abuzivă a despăgubirilor către asigurați în contextul derulării unei politici sistematice de neconstituire de rezerve tehnice la un nivel adecvat și transmiterea de raportări false către Autoritatea de Supraveghere Financiară astfel încât să rezulte nereal faptul că societatea își respecta obligațiile contractuale.

Conform raportului privind cauzele și împrejurările care au generat falimentul debitoarei Euroins, la data deschiderii procedurii de faliment, rezerva RBNS de daune (acea parte din rezerva de daune a unei companii de asigurări care acoperă dosarele de daună deja declarate de către asigurați sau terți păgubiți, dar care nu au fost încă soluționate și plătite) ar fi trebuit să se ridice la nivelul sumei de 1,7 miliarde lei, conform rezultatelor inventarierii efectuate în procedură.

Fonduri externalizate și polițe RCA fără despăgubiri

Cu toate acestea, evidențele societății la data de 09.06.2023 consemnau o rezervă RBNS de doar 683 milioane lei - rezultând o rezervă inadecvată cu peste 1 miliard de lei, aceasta dovedindu-se chiar superioară inadecvării calculate de către ASF.

Conform Parchetului, din coroborarea întregului material documentar existent rezultă că principalul motiv pentru care factorii decidenți de la nivelul patronatului societății (cu rol decizional major) au dispus continuarea activității în condiții de pierdere (schema prin care vindeau polițe RCA la prețuri mici, pentru a încasa cât mai mulți bani, fără vreo intenție să asigure plata despăgubirilor) a fost acela de a dispune discreționar de activele societății prin externalizarea resurselor financiare ale acesteia către entități externe aflate sub controlul acestora.

Reducerea obligațiilor față de asigurați s-a realizat prin:

*închiderea dosarelor de daună cu respingerea neîntemeiată a despăgubirilor; *nerealizarea plăților către asigurați în cazul pierderii litigiilor cu aceștia, soldate cu decizii de executare silită;

*neraportarea situației reale a dosarelor de daună și a litigiilor către ASF, respectiv neînregistrarea lor în propria evidență;

*neinventarierea sau inventarierea neadecvată a situației litigiilor privind dosarele de daună, fapt care mai departe a permis transmiterea de raportări nereale.

Parchetul susține că intenția frauduloasă de a externaliza resursele financiare ale societății Euroins rezultă fără niciun dubiu din includerea în noul contract de reasigurare a unei clauze contractuale abuzive, ce prevedea reținerea integrală de către reasigurător a primelor de reasigurare și nerambursarea acestora către Euroins, raportat la acțiunile previzibile pe care autoritatea competentă română urma să le ia, având în vedere constatările din rapoartele de control final.

„Practic, intenția reprezentanților societății a fost de a transfera activele din societate, cu rea-credință, sub pretextul nereal al restabilirii solvabilității, prin încheierea unui tratat contractual de reasigurare ce implica (neuzual practicii de piață) achitarea integrală în avans a primei de asigurare și reglementa cu rea-credință o clauză contractuală abuzivă privind mecanismul de reziliere”, explică Parchetul General în mesajul citat.

Prin decizia ASF din 2023 s-a dispus retragerea autorizației de funcționare a societății Euroins, s-a constatat starea de insolvență a acesteia și promovarea de către ASF a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății.

Prejudiciu de 75 de milioane de lei

Conform procurorilor, în intervalul decembrie 2020 - 2023, deși compania de asigurări se afla în incapacitate vădită de a-și achita toate obligațiile asumate în contextul deteriorării indicatorilor de lichiditate și solvabilitate, în contabilitatea societății au existat sume cumulate de ordinul zecilor de milioane de lei, mobilizate pentru acordarea de împrumuturi (a căror rambursare nu a mai fost solicitată) sau constituirea de provizioane pentru prețul unor cesiuni neîncasate, respectiv nerecuperarea unor creanțe pentru sume achitate în avans pentru servicii contractuale neexecutate - operațiuni derulate cu entități afiliate aflate sub controlul indirect/direct al acelorași asociați.

Prin intermediul acestor operațiuni, s-a generat prejudicierea gravă a societății Euroins cu suma totală de peste 75.000.000 lei, în scopul dobândirii de foloase patrimoniale de către firmele afiliate.

Foto: Depositphotos.com

