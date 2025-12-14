Zi de meci pentru „U” Cluj! „Studenții” joacă contra Petrolului de la ora 15:30 | Echipele de start

Petrolul și Universitatea Cluj se întâlnesc în această după-amiază la Ploiești, în cadrul etapei cu numărul #20 din Superligă.

Meciul este programat duminică, de la 15:30, în penultima rundă din 2025. După un parcurs remarcabil sub comanda lui Cristiano Bergodi, ardelenii visează din nou la calificarea în play-off.

Premizele sunt, însă, de partea gazdelor înaintea confruntării directe. Din 40 de deplasări la Ploiești, „studenții” au câștigat o singură dată contra Petrolului pe „Ilie Oană”.

Echipele de start:

Petrolul Ploiești

Krell - Ricardinho, Papp, Roche, Sălceanu - Dulca, Dongmo, Jyry - V. Gheorghe, Chică-Roşă, Grozav

Rezerve: Bălbărău, Onguene, Araujo, Dumitriu, Tolea, Hanca, Boţogan, Doukansy, D. Paraschiv, Doumtsios, Mateiu

Antrenor: Eugen Neagoe

„U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Capradossi, Chipciu - Murgia, Codrea, Bic - Macalou, Lukic, El Sawy

Rezerve: Lefter, Cosa, Chinteş, Cisse, Toşca, M. Silva, Simion, Drameh, Gheorghiţă, Fabry, Postolachi, A. Trică

Antrenor: Cristiano Bergodi

