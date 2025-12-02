Vremea caldă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 8 grade Celsius.

Vremea se încălzește la Cluj-Napoca, marți, 2 decembrie 2025.

Temperaturile maxime vor fi de 8 grade Celsius la Cluj-Napoca, marți, 2 decembrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro

Marți, 2 decembrie 2025, temperaturile maxime vor ajunge la 8 grade Celsius la Cluj-Napoca.

Minima zilei va fi de 3 grade Celsius.

Cerul va fi parțial noros, iar viteza vântului va fi de 6 m/s.

Până la ora 10.00, temperatura va ajunge la 5 grade Celsius, iar maxima zilei va fi la ora 14.00.

