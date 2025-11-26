Vremea se încălzește ușor, iar maximele ajung la 11 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține închisă, dar temperaturile cresc ușor, astfel că maximele termice ajung la 11 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 26 noiembrie| Foto: Alex Turdean, monitorulcj.ro

Miercuri, 26 noiembrie, vremea continuă sã se încãlzeascã uşor cu precădere în sud-estul ţãrii, însă în restul teritoriului valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei din calendar. Cerul va fi marcat de înnorãri, cu posibile precipitații temporare zonale. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în estul și nord-vestul țării.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 - 20 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 şi 12 grade Celsius.

În Cluj, după o dimineață friguroasă, temperaturile vor urca până la 11 grade Celsius, iar minima termică va indica 2 grade Celsius.

Atmosfera se va menține închisă, cu un cer preponderent noros, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări în zonele montane.

Zona de munte a județului Cluj s-a aflat sub Cod galben de vânt în intervalul 25 noiembrie, ora 03:00 – 26 noiembrie, ora 08:00.

Vremea va rămâne capricioasă în zilele următoare, cu șanse crescute de precipitații, iar maximele termice vor varia între 5 – 9 grade Celsius.

