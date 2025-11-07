Prețuri pentru toate buzunarele la Celălalt Târg de Crăciun din Cluj: 10 lei pentru cârnați în pită

Celălat Târg de Crăciun din Cluj-Napoca revine în acest an, iar prețurile vor fi pentru toate buzunarele.

Celălalt Târg de Crăciun din Cluj-Napoca va avea loc între 28 noiembrie și 7 decembrie 2025 | Foto: Facebook, Celălalt Târg de Crăciun

Celălalt Târg de Crăciun este un loc unde magia sărbătorilor se întâlnește cu spiritul comunității.

Prețuri pentru toate buzunarele la Celălat Târg de Crăciun din Cluj-Napoca

„Vream doar să vă spun că vom avea castane și punch și kurtos uriaș și cârnați în pită la 10 lei (da, atâta costă un cârnaț în pită în centrul Clujului) și 4 ONG-uri în premieră pe care le primim cu titlu gratuit la Celălat Târg de Crăciun. Și vom avea și brazi la ghiveci în centrul orașului, o mini-pepinieră sau mini garden center. Și niște mega primari de noapte ale unor metropole globale la Culture of Nightlife Conference din cadrul Lights On Romania. Și instalații. Și încă niște surprize”, a transmis, într-o postare pe Facebook, Andi Daiszler, președintele Asociației Daisler.

Potrivit acestuia, va fi ediția cu mai mari emoții, cauzate în mare măsură de cele mai puține răspunsuri primite din partea vechilor parteneri de la târg, dar e una dintre cele mai creative pe care Asociația Daisler le-a pus în scenă.

„Una peste alta, Lights On Romania e un eveniment altfel. Nu e cel mai mare, n-a fost nici primul, nici cel mai tare, dar suntem toți mândrii de el. E una dintre zilele alea cu mici victorii. Mici, dar victorii. Tot se pun”, a conchis Andi Daiszler.

Celălalt Târg De Crăciun (CTDC) din Cluj-Napoca este un loc unde magia Crăciunului prinde viață nu doar prin instalațiile de lumini și produsele de sezon, ci și printr-o comunitate activă care își dorește să creeze un mediu de respect și interacțiune pozitivă.

Organizat cu drag de Asociația Daisler pentru comunitate, târgul se bazează pe respectul reciproc, siguranța și curățenia.

Celălalt Târg de Crăciun din Cluj-Napoca va avea loc anul acesta în perioada 28 noiembrie - 7 decembrie.

