Judecătorii din Cluj au respins și ei a doua variantă a legii pensiilor pentru magistrați

Judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au respins, marți, 25 noiembrie 2025, varianta actualizată a reformei pensiilor speciale pentru magistrați.

Judecătorii de la Curtea de Apel Cluj au respins reforma pensiilor pentru magistrați | Foto: curteadeapelcluj.ro

Astăzi, 25 noiembrie 2025, a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Cluj.

Pe ordinea de zi a fost exprimarea punctului de vedere referitor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (pensii magistrați).

Din totalul de 64 de judecători, 52 au fost prezenți la Adunarea Generală.

Toți cei prezenți au votat împotriva celei de-a doua variante a proiectului pensiilor magistraților.

„Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel Cluj a constatat că propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu afectează grav statutul judecătorilor și procurorilor, proiectul legislativ fiind grevat de multiple și grave vicii neconstituționale și neconformitate cu jurisprudența CJUE (Curtea de Justiție a Uniunii Europene - n. red.). Văzând intenția Guvernului de adoptare a proiectului legislativ în lipsa consultării reale cu autoritatea judecătorească, judecătorii Curții de Apel Cluj au exprimat un punct de vedere negativ și au solicitat, în consecință, CSM emiterea unui aviz negativ în privința propunerii legislative și retragerea proiectului legislativ”, se arată într-un comunicat al Curții de Apel Cluj.

După ce instanțele judecătorești și parchetele își vor exprima poziția, CSM se va întruni în plen pentru a da avizul pe proiectul inițiat de Guvernul Bolojan.

România are termen până pe 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR cu privire la pensiile speciale, în caz contrar riscă să piardă suma de 231 de milioane de euro.

Forma actualizată a reformei pensiilor magistrațiilor

Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat, săptămâna trecută, în procedură de transparență decizională, iar CSM are termen 30 de zile pentru a da un aviz consultativ.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraților va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. De asemenea, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată din 1 ianuarie 2026.

Săptămâna trecută, pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni, au avut loc discuții pe tema pensiilor magistraților, cu participarea președintelui Nicușor Dan, a liderilor coaliției de guvernare și reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor, care însă au înregistrat un eșec.

Magistrații solicită ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Proiectul inițial al reformei pensiilor magistraților a fost declarat neconstituțional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

