Cupio redeschide magazinul din VIVO! Cluj-Napoca într-un format nou, modern și inspirațional (P)

Cupio, brandul românesc premiat pentru inovație și excelență în domeniul frumuseții, își redeschide magazinul din VIVO! Cluj-Napoca într-un concept complet nou, creat pentru a oferi o experiență de shopping modernă, inspirațională și conectată la tendințele actuale de beauty.

Sursa imagine Cupio

Redeschiderea va avea loc joi, 28 noiembrie, începând cu ora 10:00, într-un spațiu mai mare, ce pune accent pe interacțiunea directă a clienților cu produsele și oferă o experiență de cumpărare modernă și intuitivă.

Oferte speciale și surprize pentru clienți

Cu ocazia redeschiderii, vizitatorii sunt așteptați cu 20% reducere la brandurile Cupio, pinx. și MUAH, precum și cu 200 de cadouri surpriză destinate primilor clienți care ajung în magazin.

„Ne bucurăm să revenim în VIVO! Cluj-Napoca cu un concept de magazin reproiectat și gândit pentru comunitatea locală de iubitori ai frumuseții. Clujul este un oraș energic, creativ și plin de oameni care inspiră, iar noul nostru spațiu este construit exact pentru ei,” transmite echipa Cupio.

Cupio este brandul #1 în manichiură din România

Conform studiului MKOR 2025, Cupio este brandul #1 în manichiură din România, poziție confirmată de preferințele profesioniștilor și pasionaților de beauty. Cu un portofoliu de peste 12.000 de produse, de la geluri UV, ojă semipermanentă și nail art, până la machiaj, îngrijire personală și accesorii profesionale, Cupio se află în topul preferințelor datorită calității ridicate, inovației și orientării constante către nevoile clienților.

Brandul și-a dezvoltat o prezență națională solidă printr-o rețea de 26 de magazine fizice, platforma cupio.ro, aplicația mobilă dedicată și o comunitate puternică de iubitori de beauty, tehnicieni și creatori de conținut. Redeschiderea magazinului de la Cluj marchează încă un pas în direcția extinderii experienței Cupio către cât mai mulți clienți din România.

Despre Cupio

Lansat în 2012, Cupio este unul dintre cele mai apreciate branduri de beauty din România, recunoscut pentru standardele profesionale și gama extinsă de produse dedicate manichiurii, machiajului și îngrijirii personale. Compania colaborează cu experți naționali și internaționali pentru a dezvolta constant formule inovatoare, potrivite atât pentru profesioniști, cât și pentru publicul care își dorește rezultate premium acasă.

Creșterea rețelei de retail, alături de investițiile constante în experiența din magazine, contribuie la transformarea Cupio într-un reper al industriei de beauty. Brandul își extinde anual prezența prin deschideri și remodelări de spații, menținând un standard unitar de calitate și servicii. Totodată, Cupio continuă să investească în educație, în evenimente dedicate comunității de beauty și în dezvoltarea unui ecosistem care integrează armonios mediul fizic cu cel digital.

CITEȘTE ȘI: