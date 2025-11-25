Asociația Blondie, zbor medical cu succes pentru salvarea unei fetițe de 5 luni

Asociația Blondie a transportat cu avionul o fetiță de cinci luni pentru o operație extrem de complicată la inimă.

Teodora, o fetiță de doar 5 luni a fost transportată cu succes de Asociața Blondie pentru o operație complicată la inimă | Foto: Facebook, Asociația Blondie

Asociația Blondie a ajuns la cel de-al 313 zbor medical.

De data aceasta au transportat-o pe Teodora, o fețiță de doar 5 ani, care s-a născut cu o malformație la inimă.

„Nu am zburat niciodată cu bebeluși cu ECMO (oxigenare extracorporeală cu membrană) și cum am mai spus și ieri, nici aviația medicală nu trăiește de multe ori așa ceva. Și iar, am mai spus-o și o mai spunem o dată - decizia de a pune plămânii pe pauză și de a trece pe ECMO se ia atunci când există o șansă reală că bebelușul o să își revină!”, a transmis Asociația Blondie, într-o postare pe Facebook.

Teodora a zburat la Milano, pentru o operație extrem de complicată la inimă. În permanență, bebelușul a fost conectat la un aparat de oxigenare a sângelui în afara corpului și la un plămân artificial.

Potrivit medicilor, zborul a fost o provocare încheiată cu succes, potrivit digi24.ro.

Teodorei i s-au umplut plămânii de sânge, iar de 16 zile s-au oprit de tot. Singura ei salvare a fost o operație la Milano unde îi va fi montată o valvă la inimă, care o va ajuta să respire singură. Asociația Blondie a închiriat un zbor privat pentru a o transporta pe fetiță.

Potrivit Adelinei Toncean, cea mai grea parte a fost urcarea copilului în ambulanță.

„Esta un moment difici, dar o să ne întoarcem cu bine”, transmitea mama Teodorei.

Cătălin Cîrstoveanu, medic la spitalul Marie Curie, a dus zeci de copii la spitale în afara țării, dar niciodată unul aflat într-o stare atât de complicată.

„Are o problemă gravă la o valvă și e dependentă de o mașinărie de circulație a sângelui și una externă pentru plămân. Suntem trei doctori, două asistente”, a spus Cătălin Cîrstoveanu, potrivit sursei citate.

