Elev din Cluj, erou în lupta cu cancerul, este primit de colegi cu aplauze. Felicitări copiilor și profesorilor.

Cezar, un elev din Cluj care luptă cu cancerul, a fost primit cu căldură de colegi și profesori | Foto: Captură video Facebook, Emanuel Ungureanu

Cezar, un elev de la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” din Cluj-Napoca, luptă cu cancerul și s-a întors înapoi la școală. Acolo a fost primit cu căldură de ceilalți elevi și de cadrele didactice.

„Cezar luptă cu cancerul și nu este singur… Astăzi (luni, 24 noiembrie 2025 - n. red.), am trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea de dascăl. În școala unde predau de 21 de ani, Liceul Maranatha din Cluj-Napoca, Cezar, copilul vecinilor mei, care suferă de cancer, s-a întors la școală în uralele colegilor, impresionați de curajul cu care luptă acest băiat minunat să învingă o boală cumplită. Le felicit pe colegele mele, Iulia, Adriana și echipa de învățătoare care au organizat acest moment extraordinar. Avem copii minunați, să-i educăm în spiritul empatiei, milei și a dragostei”, a transmis deputatul Emanuel Ungureanu (actualmente în circumscripția electorală Suceava, ex la Cluj în mandatul 2016-2020), într-o postare pe Facebook.

Deputatul a transmis că este mândru de acești copii, de cadrele didactice sufletiste din această școală și îndeamnă oamenii să se roage pentru vindecarea acestui băiat grozav.

„Un munte de mulțumire și pentru medicii din cadrul Spitalului Clinic de Copii din Cluj-Napoca care luptă pentru viața lui Cezar! Familia minunată a lui Cezar și el, trebuie să știe că nu sunt singuri!”, a conchis Emanuel Ungureanu.

