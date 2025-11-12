O nouă școală internațională în Cluj: Colina International School

O nouă școală internațională este acum disponibilă în Cluj, pentru părinții care vor o educație ce pregătește copiii pentru viața reală, nu doar pentru teste scrise.

Colina Learning Center este activă din 2021, când a fost prima și singura școală din România cu metodologia de expeditionary learning, care la nivel internațional a dat în mod repetat rezultate net superioare față de metodele standard.

Școala din Băbuțiu a primit în octombrie 2025 autorizarea ARACIP, transformându-se oficial în Colina International School. Această a doua autorizare internațională – după cea obținută de la NEASC (New England Association of Schools and Colleges) în decembrie 2023 – nu reprezintă doar o validare administrativă. Este recunoașterea unui curaj educațional: curajul de a privi dincolo de note și examene, dincolo de memorare și conformism, spre ceea ce contează cu adevărat – formarea de oameni completi, capabili să navigheze complexitatea lumii de mâine.

Implementarea unui sistem de evaluare revoluționar care cucerește lumea

Ceea ce diferențiază cu adevărat Colina International School de alte instituții educaționale private este sistemul său unic de evaluare mastery-based – atât de inovator încât comitetul internațional de autorizare l-a propus ca model pentru școli din întreaga lume.



Această abordare a fost dezvoltată și rafinată în cadrul Colina, unde platforma de tehnologie educațională Volantis a fost implementată inițial. Co-fondată de Benjamin Davies, Volantis ajută acum școli din întreaga lume, inclusiv Colina, să depășească simpla performanță academică și să se concentreze pe dezvoltarea completă a copilului – îngrijind aspectele emoționale, fizice, intelectuale și sociale..

"Măsurăm succesul prin impactul pe care îl avem asupra elevilor noștri la 10 ani după absolvire," explică Ben Davies, Head of School la Colina International School. "Ne întrebăm ce competențe au nevoie tinerii de 26-28 de ani pentru a prospera în viață, și începem să le dezvoltăm de la primii pași în școală” a mai declarat directorul școlii.

Școala pentru părinții care știu că educația nu înseamnă doar memorare

Dacă sunteți părintele care își pune întrebări incomode despre educația copilului dvs. – dacă simțiți că actualul sistem educațional încă rămâne prizonier al acelorași paradigme depășite – atunci modul în care Colina International School face educație s-ar putea să fie de interes.

„Nu suntem aici pentru a forma oameni conformiști. Cultivăm curiozitatea, gândirea critică și încrederea necesară pentru a continua să înveți – pentru că nimeni nu poate prezice cum va arăta lumea peste zece ani. Dacă reflectăm la cât de mult s-a schimbat în ultimul deceniu, mai ales cu apariția inteligenței artificiale, devine clar că cel mai prețios lucru pe care îl putem dărui copiilor noștri este capacitatea de a învăța – și de a o face cu plăcere", declară Benjamin Davies.

Succes în viață, nu doar la examene

Metodologia de expeditionary learning transformă școala dintr-o "mașinărie de pregătire pentru examene" într-un motor de schimbare în comunitate. Elevii nu "învață despre lume" – ei acționează în lume. Prin proiecte cu impact real, ei lucrează cu profesioniști, rezolvă provocări autentice și își dezvoltă portofolii de competențe reale.

Cu peste 70 de elevi între 2 și 14 ani, comunitatea Colina International School reprezintă un ecosistem vibrant unde fiecare copil își construiește propriul traseu educațional personalizat.

Diplomele recunoscute în întreaga lume

Autorizația ARACIP oferă nu doar credibilitate instituțională, ci și un beneficiu concret și esențial: diplomele obținute la Colina International School pot fi echivalate oriunde în lume. Mai mult, această recunoaștere reprezintă o atestare oficială a calității actului de învățare.

„Aceasta este o realizare importantă pentru educația progresivă din România", concluzionează Davies. „Dar este doar începutul. Următorul nostru pas este să redefinim liceul și să continuăm această călătorie transformatoare. Avem deja câteva planuri interesante și oportunități promițătoare pentru Cluj-Napoca. Rămâneți aproape!”

Despre Colina International School: Colina International School (fostă Colina Learning Center) este prima școală din România cu metodologie de expeditionary learning, acreditată internațional de NEASC și recunoscută de ARACIP. Situată în Colina Nouă, Băbuțiu, școala oferă educație pentru copii între 2 și 14 ani, cu sistem de evaluare mastery-based și abordare holistică a dezvoltării umane.

Contact și informații: colinainternational.com , fosta https://colinalearning.com/

Articol susținut de Asociația Educolina.

