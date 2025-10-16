Școala de Meserii din Florești prinde contur. Beard Brothers: „Treaba merge.”

Viitoarea Școală de Meserii din Florești, construită de ONG-ul Beard Brothers, are primul acoperiș.

Școala de Meserii din Florești este tot mai aproape de a fi finalizată | Foto: Facebook, Beard Brothers

„Oameni faini, greu să vă explicăm cât de entuziasmați suntem când vedem că avem primul «acoperiș»!”, a transmis organizația Beard Brothers, într-o postare pe pagina lor de Facebook.

„Bărboșii” precizează că în acest ritm și etajul 1 va fi gata cât de repede, iar în spate, clădirea continuă cu încă un modul.

Beard Brothers: „Școala de Meserii se înalță vizibil”

„Treaba merge! Școala Beard Brothers se înalță vizibil, iar până la finalul anului o veți vedea ridicată și, sperăm, cu tâmplăria montată”, au conchis „bărboșii”.

Cei de la Beard Brothers își doresc ca patru meserii să fie predate concomitent în școală printre care meseria de electrician, sudor, instalator, iar cea de a patra meserie va fi decisă ulterior. În ceea ce privește numărul de copii care vor învăța o meserie se estimează un număr cuprins între 300 și 400 de cursanți pe an.

Școala de Meserii, funcțională din 2025?

Construirea unei școli de meserii este cel mai ambițios proiect al acestei asociații de până acum. Școala se va adresa în principal, copiilor din centrele de plasament sau care provin din familii care au o situație financiară precară.

Viitoarea școală de meserii din Florești, în exterior | Foto: Beard Brothers - Facebook

Proiectul este structurat pe două ramuri:

social – ramură adresată copiilor din centrele de plasament sau care provin din familii care au o situaţie precară. Aceştia vor beneficia gratuit de serviciile şcolii.

Economic-Social - cursurile şi workshop-urile vor avea un cost prestabilit, iar fondurile strânse vor asigura aceleaşi servicii pentru cei care nu îşi permit

Școala de Meserii sau Școala BB va avea mai multe direcții principale:

Educaţie pentru copii-Cursuri şi Workshops practice pe diferite domenii de activitate, cât şi cursuri suplimentare pentru o asimiliare mai bună a materiilor şcolare generale.

Schimbarea mentalităţii privind meseriile şi formarea profesională în această direcţie.

Sprijinirea beneficiarilor privind reconversia profesională.

Cine sunt „bărboșii” de la Beard Brothers?

Beard Brothers, probabil cel mai neconvențional ONG din România, s-a înființat în noiembrie 2013, fiind frăție a bărboșilor cu spirit de inițiativă, care își doresc să schimbe mentalități prin implicarea activă în societatea civil și care luptă împotriva stereotipurilor sociale și a discriminării de orice fel.

De-a lungul timpului, voluntarii au donat tot felul de echipamente pentru spitalele din Cluj, au susținut educația din județ și au oferit ajutor celor de la call center-ul DSP Cluj, unde 100 de voluntari au stat ore în șir pentru a oferi informațiile necesare pentru oamenii care s-au infectat cu COVID-19.

Asociația Beard Brothers a donat, într-un an și jumătate, două ambulanțe celor de la Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). Ultima ambulanță a fost donată chiar de Ziua Pompierilor. Costul ambelor ambulanțe a fost de 165.000 de euro, iar banii au venit din strângerea de fonduri cu ocazia diferitelor evenimente pe care le-au organizat.

O altă donație de zeci de mii de euro a fost făcută în vara anului 2020, când au donat un un aparat de testare de ultimă generație și 2.000 de kit-uri pentru Spitalul de Boli Infecțioase din municipiului Cluj-Napoca. Viteza de testare a aparatului este de 18 minute/test și 86 de teste/oră.

Pe perioada pandemiei de COVID-19, Asociația a făcut donații impresionante pentru spitalele clujene care se aflau în linia întâi în lupta împotriva COVID-19. În luna martie a anului 2020, „bărboșii” au donat, cu ajutorul Băncii Transilvania, măști de protecție, dezinfectant și aparatură medicală în valoare de 39.000 de euro pentru Spitalul de Urgențe din Cluj.

În total s-au donat 1.296 de litri de dezinfectant pentru mâini, 500 de măști FFp2, un ecograf pulmonar și două videolaringoscoape.

Voluntarii nu s-au oprit doar la donațiile făcute pentru spitalele clujene, ci au început să trimită echipamente medicale necesare pentru lupta împotriva virusului prin toată țara. Bărboșii au reușit să ajute 49 de spitale cu peste 180.000 de echipamente necesare pentru a-și desfășura activitatea.

Donațiile pe care le-au făcut în perioada stării de urgență au fost de aproape 700.000 de euro, bani care au fost strânși cu ajutorul mai multor firme din Cluj, dar și din țară.

