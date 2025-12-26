A murit scriitorul și politicianul Radu F. Alexandru

Scriitorul și politicianul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a anunțat Teatrul Național „I. L. Caragiale” București.

Scriitorul și politicianul Radu F. Alexandru a murit vineri la vârsta de 82 de ani|Foto: Radu F Alexandru - Facebook

„În dimineața zilei de 26 decembrie 2025 s-a stins din viață, după o lungă suferință, scriitorul Radu F. Alexandru. Lasă în urmă o prodigioasă creație dramaturgică și cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucați autori dramatici, pe scenele unor teatre din București și din țară. A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, desfășurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio și televiziune. După premiera din 2016 a comediei satirice «Luminița de la capătul tunelului», revine pe scena Naționalului cu excepționala piesă «GERTRUDE», eveniment despre care s-a afirmat: «...montarea de la Teatrul Național din București a regizorului de clasă și de recunoaștere mondială Silviu Purcărete după textul celui mai mare dramaturg român contemporan al teatrului de idei, Radu F. Alexandru - e regina stagiunii românești 2023-2024». Prin dispariția lui Radu F. Alexandru cultura română pierde una din personalitățile sale de excepție. Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să îl odihnească! Zihrono Le Braha (Binecuvântată fie-i amintirea!)”, se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Teatrului Național „I. L. Caragiale” București.

Totodată, președintele Uniunii Scriitorilor, Varujan Vosganian, deplânge dispariția scriitorului Radu F. Alexandru.

„Între gândurile voastre dedicate, de Sfintele Sărbători, iubirii și luminii, îndreptați un gând și către distinsul nostru prieten Radu F. Alexandru, al cărui suflet a ales astăzi să se ridice la ceruri”, a scris Varujan Vosganian pe pagina sa de Facebook.

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12, la Cimitirul evreiesc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: