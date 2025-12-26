Protejează-ți animalele în noaptea de Revelion. Artificiile și petardele le pot ucide!

Avertisment pentru stăpânii de animale: Cum ne protejăm câinii și pisicile de zgomotul petardelor şi al artificiilor de sărbători?

Panică de Revelion: animalele fug, se rănesc și pot muri – cum previi tragedia?|Foto: Pexels

Autorităţile din România trag un semnal de alarmă în această perioadă pentru stăpânii de animale. Artificiile şi petardele de sărbători sunt un adevărat pericol pentru câini şi pisici, care se sperie îngrozitor de zgomotul puternic al acestora şi pot chiar să îşi piardă viaţa. Hilde Tudora, şef al Biroului pentru Protecţia Animalelor, a transmis vineri, la Antena 3 CNN, o serie de sfaturi care pot fi puse în aplicare în perioada sărbătorilor de iarnă de persoanele care au pisici sau câini.

Animalele pot suferi un şoc din cauza zgomotelor

Autoritățile recomandă ca animalele de companie să fie ținute în spații sigure în noaptea de Revelion, departe de sursele de zgomot. Mai mult, câinii nu ar trebui scoși la plimbare în intervalele în care se folosesc artificii și petarde, iar pisicile trebuie ținute în interior, cu ușile și ferestrele bine închise. Specialiștii atrag atenția că, în momente de panică, animalele pot fugi, se pot răni grav sau pot provoca accidente, inclusiv prin reacții necontrolate.

„Dacă avem un căţel, dacă avem o pisică, trebuie să ştim în noapte de Revelion să fim mult mai atenţi: să le punem muzică, să se relaxeze. Să avem grijă să fie curtea foarte bine îngrădită, să nu aibă pe unde să scape. Ar fi bine, totuşi, să stăm cu animalele noastre: să alegem să facem treaba asta în Noaptea de Revelion, să sesizăm poliţia acolo unde vedem că se comercializează aceste materiale pirotehnice, pentru că amenzile sunt foarte mari – până la 7.500 de lei”, a declarat Hilte Tudora, şef la Biroul pentru Protecţia Animalelor.

Specialiştii au avertizat că este important ca animalele să fie microcipate și să poarte medalioane de identificare, în cazul în care se sperie și fug. În situații de anxietate severă, medicii veterinari pot recomanda soluții personalizate, adaptate fiecărui animal.

„Să nu uităm că artificile că artificiile sunt pentru o noapte şi artificiile pentru o viaţă. Noi am şi demarat numeroase campanii de conştientizare (...) De asemenea, legea prevede şi închisoare – de până la cinci ani. Şi să conştientizăm că, până la urmă, sărbătorile nu sunt despre zgomote. Sărbătorile înseamnă să stăm alături de cei dragi, să ne bucurăm şi să facem bine”, a mai precizat şefa Biroului pentru Protecţia Animalelor, conform sursei citate.

Oamenii pot reduce stresul animalelor prin măsuri simple: crearea unui spațiu liniștit în casă, folosirea muzicii pentru a estompa zgomotele exterioare și menținerea unei atitudini calme.

