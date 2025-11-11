Ani grei de pușcărie pentru ucigașii afaceristului sibian Kreiner. O judecătoare leneșă, cât pe ce să îi facă „scăpați” în urmă cu doi ani.

Cei trei bărbați care l-au omorât pe omul de afaceri Adrian Kreiner și-au aflat pedepsele. Sentințele nu sunt, însă, definitive.

Foto pixabay.com

Potrivit Mesagerul de Sibiu, Cosmin Zuleam, aflat încă în libertate, a fost condamnat la 3 ani pentru furt calificat, 4 ani pentru complicitate la furt calificat, 8 ani pentru tâlhărie calificată, 9 ani pentru tâlhărie calificată, 22 ani omor calificat, prin calcul judecătoresc rezultă pedeapsa de 30 de ani de închisoare cu executare.

Ceilalți doi, Cristian Minae și Laurențiu Ghiță au fost prezenți în sală la aflarea pedepselor. Primul a fost condamnat la 4 ani pentru furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 10 ani pentru complicitate la tâlhărie calificată – condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat.

Laurențiu Ghiță a fost condamnat la 3 ani pentru complicitate la furt calificat, 7 ani pentru furt calificat, 12 ani pentru tâlhărie calificată, 12 ani pentru tâlhărie calificată, pe viață pentru omor calificat.

În plus, cei trei sunt obligați și la plata unor daune morale substanțiale: Adriana Emilia, partenera lui Kreiner va primi 150.000 de euro în solidar, iar Vanesa Kreiner, fiica omului de afaceri – 300.000 euro daune morale în solidar. Ceasurile furate în noaptea crimei, 16 la număr, în valoare de aproape 200.000 de euro, au fost restituite părților vătămate.

Au fost la un pas să scape

Doi dintre cei trei suspecți au fost aproape să scape basma curată în acest caz. Potrivit defapt.ro, ei au fost identificați și reținuți de polițiști vineri, 17 noiembrie, în Scoția și Irlanda de Nord. Ei puteau fi reținuți doar 12 ore, timp în care era nevoie de un mandat de arestare emis de România pentru a fi trimiși înapoi.

Potrivit sursei, judecătoarea Luminița Ileana Petrescu, cea care trebuia să emită mandatul de arestare solicitat de procurori, a dat termen abia miercuri, 22 noiembrie, și apoi și-a închis telefonul.

În final, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un alt judecător de la Sibiu a intervenit iar cazul și-a continuat buna desfășurare.

