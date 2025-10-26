Doi bărbați au fost arestați, suspecți în cazul jafului de la Luvru!

Doi bărbați, suspecți că ar fi participat la furtul de bijuterii de la Muzeul Luvru de pe 19 octombrie, au fost arestați sâmbătă seara.

88 de milioane de euro este prejudiciul la Muzeul Luvru, în urma jafului de 7 minute | Foto: depositphotos.com

Unul dintre suspecți a fost arestat pe Aeroportul Charles-de-Gaulle de lângă Paris în timp ce se pregătea să se îmbarce într-un avion în străinătate, conform cotidianului Le Parisien și săptămânalului Paris-Match. Al doilea a fost arestat la scurt timp după aceea în regiunea pariziană.

Ei sunt bănuiți că ar avea legătură cu jaful de la Luvru de săptămâna trecută, atunci când patru indivizi, în plină zi, au reușit să sustragă bijuterii de la muzeu și să plece înainte să fie identificați.

În jurul orei 09:30, pe 19 octombrie, unitatea de comando a instalat un motostivuitor la baza muzeului, situat în centrul capitalei franceze, iar doi bărbați au folosit o nacelă pentru a se urca în galeria unde se aflau bijuteriile. După ce au spart o fereastră și vitrinele, infractorii au plecat cu două scutere puternice.

Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat ulterior că prejudiciul ocazionat de spectaculosul furt de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică a obiectelor sustrase, informează AFP, citat de Agerpres.ro.

