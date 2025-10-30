Vreme frumoasă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi aproape 20 de grade Celsius.

Căldura revine la Cluj-Napoca, joi, 30 octombrie 2025.

Astăzi, în Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor ajunge la 19 grade Celsius.





Minima zilei va fi de trei grade Celsius.

Cerul va fi parțial noros, iar viteza vântului va fi de 11 m/s.

Se va încălzi treptat pe parcursul zilei la Cluj-Napoca. Temperaturile vor ajunge la 11 grade Celsius în jurul orei 10.00, iar maxima zilei, de 19 grade Celsius va fi în jurul orei 14.00.

