Vreme rece cu șanse crescute de precipitații și maxime de 12 grade. Mai multe localități din județul Cluj, sub Cod galben de ceață.

Vremea se menține rece la început de săptămână, iar maximele termice nu vor depăși 12 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Cod galben de ceață valabil pentru mai multe localități din județul Cluj. Prognoza meteo pentru luni, 27 octombrie|Foto: monitorulcj.ro

Luni, 27 octombrie, temperaturile se vor situa în jurul valorile specifice datei din calendar, cu temperaturi mai scăzute în estul Transilvaniei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe în Muntenia, în sudul și estul Olteniei și al Transilvaniei, precum și în jumătatea sudică a Moldovei. Spre seară, nebulozitatea va cuprinde și restul teritoriului, astfel că va ploua în Banat, Crișana, Maramureș și local în Transilvania. La munte, la altitudini mari vor fi ninsori și lapoviță.

Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări. Temperaturile maxime se vor situa între 10 - 17 grade Celsius, iar minimele termice vor fi cuprinse între -1 și 10 grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi rece, cu un cer variabil și înnorări locale și parțiale.

Dimineața, o serie de localități din județ sunt vizate de un Cod galben de ceață: este vorba de Cășeiu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău și Vad. Potrivit meteorologilor, din cauza ceții, vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Atenționarea meteo este valabilă până la ora 10.00.

Pe parcursul zilei și seara cresc șansele de precipitații, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane.

Maxima termică va ajunge la 12 grade Celsius, iar minima va indica 3 grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: