Razie de amploare pe drumurile din Cluj: Dosare penale pentru șoferii băuți ori sub influența substanțelor interzise

Mai mulți șoferi au fost prinși băuți ori sub influența substanțelor interzise în urma unei razii nocturne desfășurate de polițiști pe drumurile din județul Cluj.

498 de testări pentru depistarea consumului de alcool și a substanțelor psihoactive în cadrul unei acțiuni organizate de polițiștii rutieri din Cluj în cadrul unei acțiuni desfășurate în noaptea de vineri spre sâmbătă.

„Au fost identificați 11 conducători auto care se aflau sub influența alcoolului”, informează, duminică, IPJ Cluj. Un alt șofer a fost depistat la volan sub influența substanțelor interzise.

Au fost deschise trei dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului sau drogurilor.

Un bărbat de 47 de ani, cetățean străin, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe strada Clinicilor, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

„La testarea cu aparatul etilotest a fost înregistrată o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Cluj.

Un alt caz a fost înregistrat în comuna Baciu, unde polițiștii au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, din comuna Gârbău.

La testarea cu aparatul etilotest, s-a înregistrat o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat.

De asemenea, în municipiul Dej, polițiștii au depistat un bărbat care conducea un autoturism pe strada Minerilor, aflându-se sub influența alcoolului.

La testarea cu aparatul de etilotest a fost înregistrată o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală din Dej pentru recoltarea probelor biologice, iar în cauză se efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

„Au fost identificați 11 conducători auto care se aflau sub influența alcoolului, dintre care 7 cu valori cuprinse între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat și 4 cu valori de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, a fost înregistrat un rezultat pozitiv la testarea cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive”, transmite IPJ Cluj.

Potrivit Poliției, acțiunile pentru prevenirea și combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise vor continua și în perioada următoare, în vederea creșterii siguranței pe drumurile publice.

