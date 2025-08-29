Accident rutier grav în Cășeiu: un bărbat a murit, iar o altă victimă a ajuns în stare gravă la spital. Șoferul era băut.

Accident rutier mortal produs joi noaptea în comuna clujeană Cășeiu, pe fondul neadaptării vitezei și a consumului de alcool.

Pompierii din Dej au intervenit noaptea trecută cu două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj SAJ cu medic la un grav accident rutier petrecut pe raza localității Rugășești, comuna Cășeiu.

În accident au fost implicate un autoturism și o autoplatformă parcată.

Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 23.30, iar la fața locului forțele ISU Cluj au găsit un bărbat încarcerat în autoturism.

„Victima, de aproximativ 40 de ani, a fost extrasă în cel mai scurt timp de către pompieri, însă prezenta leziuni incompatibile cu viața. Astfel, a fost declarat, din păcate, decesul bărbatului”, transmite, vineri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj.

De asemenea, o altă victimă a primit îngrijiri medicale la fața locului, bărbatul fiind conștient și cooperant. Acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Șoferul băut a intrat într-o platformă parcată

Potrivit Poliției, șoferul autoturismului, a scăpat mașina de sub control pe fondul consumului de alcool: acesta avea o concentrație de 0,84mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, bărbatul figura cu dreptul de a conduce suspendat. Pasagerul, un bărbat de 39 de ani, a murit în urma impactului.

Astfel, din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat de 39 de ani, din localitatea Urișor, care conducea un autoturism din direcția comunei Chiuiești spre municipiul Dej, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, intrând în coliziune cu un camion parcat pe partea dreaptă.

„Din nefericire, un bărbat de 39 de ani, pasager în autovehicul, a fost declarat decedat de către echipajul medical aflat la fața locului.

Polițiștii ajunși la fața locului au efectuat testarea cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,84mg/l alcool pur în aerul expirat”, informează IPJ Cluj.

Ulterior, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor suplimentare. De asemenea, în urma verificărilor polițiștii au constatat faptul că acesta figura cu dreptul de a conduce suspendat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

