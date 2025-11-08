Emil Boc a dat gol pe Maracanã, templul fotbalului mondial: „Universitatea Cluj este cea mai frumoasă și iubită echipă din lume”

După ce a participat la Forumul Mondial al primarilor din Rio de Janeiro, Brazilia, Emil Boc, a profitat de ocazie pentru a face o vizită pe Estádio do Maracanã, cel mai „mare” stadion de fotbal din lume.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, la „antrenament” pe Stadionul Maracanã | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Edilul a profitat de ocazia de a fi pe celebrul stadion de fotbal și nu a ezitat să tragă câteva șuturi la poartă.

Primarul a dat gol la ambele șuturi.

„Stadionul Maracanã, Rio de Janeiro: o experiență memorabilă! Sunt pe Maracanã, stadionul unde în 1950 a fost o finală a Campionatului Mondial de Fotbal, cu aproape 200.000 de mii de spectatori. Astăzi, stadionul nu mai are chair atâtea locuri pentru spectatori, ci undeva între 80.000 - 100.000”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Pe Stadionul Maracanã a avut loc finala Campionatului Mondial de Fotbal - FIFA World Cup 2014, dar și festivitățile Jocurilor Olimpice din 2016. Cea de deschidere și cea de închidere.

„Merită o dată în viață să vezi, să simți și să trăiești Stadionul Maracanã. Nu poți să iubești fotbalul și să nu fii pe Maracanã. Nu poți să te afli în Rio, o dată în viață și să nu vizitezi acest stadion”, a mai spus Boc.

Edilul a fost tot cu gândul la fotbalul clujean, chiar și pe Maracanã.

„De aici, din capitala fotbalului mondial, de pe Stadionul Maracanã vă spun tuturor: Universitatea Cluj este cea mai frumoasă și iubită echipă din lume. Asta vă spune cineva din templul fotbalului mondial. Haide, «U». Și la bine, și la greu”, a conchis Emil Boc.

