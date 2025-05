Jurnalistul care a fotografiat comemorarea lui Zelea Codreanu, vizat de percheziții. ActiveWatch: „O limitare abuzivă a libertății presei”.

Fotoreporterul Andrei Pungovschi, care a documentat în toamna anului trecut comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost percheziționat de poliție. Demersul este denunțat de mai multe asociații și instituții mass-media, care condamnă „limitarea abuzivă a libertății presei”.

Foto: Andrei Pungovschi|Scena9

Organizațiile semnatare condamnă emiterea unui mandat de percheziție de către judecătorul de drepturi și libertăți, la solicitarea procurorului, pentru domiciliul fotoreporterului Andrei Pungovschi, care a documentat în noiembrie 2024 comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu.

Perchezițiile jurnaliștilor care documentează subiecte de interes public, o limitare abuzivă a libertății presei

În decembrie 2024, organele de anchetă penală solicitaseră jurnalistului să le predea fotografiile pe care le realizase la această comemorare, deși la manifestația investigată fuseseră prezenți, pentru a supraveghea evenimentul, atât reprezentanți ai Poliției, cât și ai Jandarmeriei. Fotoreporterul a refuzat să predea fotografiile pe care le realizase argumentând că „treaba jurnaliștilor nu este să facă munca autorităților, ci să documenteze subiectele pe care le consideră importante” și că „este o ipocrizie din partea statului român să ceară imagini de la jurnaliști, în condițiile în care pe toata durata evenimentului au fost de față câteva echipaje de poliție și jandarmerie”, conform unei postări publicate de acesta astăzi pe contul său de Facebook.

Sursa: Andrei Pungovschi - Facebook

Miercuri, 14 mai, fotojurnalistul a fost vizitat de trei polițiști care i-au prezentat mandatul de percheziție. Pentru a evita confiscarea echipamentelor sale, jurnalistul a decis să predea fotografiile solicitate.

Domiciliul lui Andrei Pungovschi, jurnalistul care a surprins imagini de la comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, percheziționat de poliție

În opinia organizațiilor semnatare, instituțiile statului trebuie să acționeze în fața încălcărilor legii, nu împotriva celor care le documentează în interes public.

Manifestarea legionară de la Tâncăbești este un eveniment organizat anual, despre care Poliția și Jandarmeria știu și la care sunt prezente de fiecare dată. Conform lui Andrei Pungovschi, polițiștii prezenți azi la percheziție la locuința sa au afirmat, între altele, că ancheta este motivată de faptul că „informația a apărut în presă și opinia publică o cere”. Ilegalitățile nu au început cu publicarea în Scena9 a articolului „Legionarul Zelea Codreanu, comemorat cu salutul nazist în prag de alegeri”, semnat de Venera Dimulescu și Andrei Pungovschi.

CEDO: „Protecția surselor jurnalistice, una dintre condițiile de bază pentru libertatea presei”

Încălcarea protecției surselor și a muncii jurnaliștilor poate afecta dreptul fiecărui cetățean de a fi informat, deoarece poate duce atât la intimidarea jurnaliștilor, cât și la intimidarea și la refuzul cetățenilor de a vorbi cu jurnaliștii. Protecția surselor este una dintre garanțiile fundamentale pe care fiecare dintre noi le are atunci când decide să discute cu un jurnalist.

CEDO a subliniat în mod repetat că Articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejează și sursele jurnaliștilor: „protecția surselor jurnalistice este una dintre condițiile de bază pentru libertatea presei. Fără o asemenea protecție, sursele pot fi împiedicate să sprijine jurnaliștii în informarea publicului despre chestiuni de interes public. Și astfel, rolul de câine de pază al presei poate fi subminat, iar abilitatea presei de a oferi informații corecte și de încredere să fie grav afectată. Solicitarea de a dezvălui o sursă nu este compatibilă cu Articolul 10, decât dacă este justificată de o cerință imperativă care să protejeze interesul public”. (Goodwin v. the United Kingdom, judgment of 27 March 1996, § 391).

Protecția surselor jurnaliștilor nu este doar răspunderea jurnaliștilor, ci și a autorităților, iar perchezițiile trebuie să aibă loc doar dacă sunt singurul mod în care pot fi aflate informații și, în acest caz, ele trebuie să se realizeze în condiții de protejare a confidențialității surselor.

Conform jurisprudenței CEDO, chiar dacă un ordin de dezvăluire a surselor (în cazul de față, mandatul de percheziție) a fost emis de un judecător independent, acesta trebuie să analizeze dacă există un interes public care prevalează asupra principiului protecției surselor jurnalistice, dacă nu există o măsură mai puțin intruzivă și să refuze să emită un ordin de divulgare sau să emită un ordin limitat, pentru a proteja sursele jurnalistice (Sanoma Uitgevers B.V. v. the Netherlands [GC], § 90) (Surse – Publicații ale Consiliului Europei: Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights - 2022 p. 65, A handbook for legal practitioners - 2017, p. 102)

România: Încălcări ale dreptului la protecția surselor

Organizațiile semnatare reamintesc că, în ultimii ani, mass-media românească s-a confruntat în mod repetat cu încălcări ale dreptului la protecția surselor jurnalistice și a libertății presei de care se fac responsabili procurori și judecători de drepturi și libertăți.

Cazul Alin Cristea de la publicația De Brăila, care a fost supus unor percheziții de către procurori DIICOT, s-au confiscat echipamentele și a fost pus sub acuzare în mod nejustificat, după cum a stabilit ulterior o instanță de judecată, cazul jurnaliștilor Cătălin Tolontan și Mihai Toma (Libertatea) și a publicației Newsweek chemați la audieri tot de procurorii DIICOT, cazul recent al jurnaliștilor Victor Ilie, Luiza Vasiliu și cazul lui Rareș Neamțu, și Tudor Leahu și Andrei Viliche de la 7 Iași, toți vizați de măsuri abuzive de supraveghere la cererea DNA Iași, sau cereri abuzive de dezvăluire a surselor jurnalistice, cum sunt cele care au vizat Rise Project.

„Reluăm solicitările pe care le-am adresat, și în alte cazuri similare, către Procurorul General al României, Inspecția Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției și pentru care, iată, nu remarcăm îmbunătățiri:

*Cercetarea modului în care procurorul de caz a decis solicitarea unui mandat de percheziție care îl vizează pe jurnalistul Andrei Pungovschi. Care este temeinicia, legalitatea și necesitatea într-o societate democratică a solicitării unui astfel de mandat?

*Cercetarea modului în care au fost emis mandatul de percheziție de către Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Buftea. A avut loc o verificare reală a temeiniciei mandatelor emise către Judecătorul de drepturi și libertăți?

*Implementarea la nivelul Institutului Național al Magistraturii a unor programe susținute de formare profesională a magistraților în domeniul jurisprudenței CEDO referitoare la libertatea de exprimare și libertatea presei și a drepturilor jurnaliștilor, cum ar fi cel la protecția surselor”, se arată în apelul publicat de organizațiile și asociațiile semnatare.

Centrul pentru Jurnalism Independent

ActiveWatch

Hotnews

PressOne

Inquam Photos

Scena9

RISE Project

Captura

Casa Jurnalistului

Drepturi și Strâmbe

Buletin de București

Misreport

Public Record

Snoop

Recorder

Presshub

Centrul de Investigații Media

Ethical Media Alliance

Median Research Centre

Asociația Ziariștilor Independenți AZIR - Secția română a Asociației Europene a Jurnaliștilor

Fundația Friends for Friends

Fundația Freedom House, România

Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind

Mediawise Society

Mindcraft Stories

Context .ro

Dela0.ro

Special Arad

Expert Forum

Info Sud-Est

Starea Nației

