Incidente la sfințirea Catedralei Naționale: o parte dintre politicieni a fost huiduită, un bărbat a fost reținut.

După mai bine 15 ani de când au început lucrările, Catedrala Națională a fost sfințită duminică, 26 octombrie 2025.

Au fost prezenți peste 2.500 de invitați oficiali, ierarhi, demnitari și reprezentanți ai statului, dar și mai bine de 8.000 de pelerini, potrivit site-ului HotNews.ro, dintre care aproximativ 1000 au venit de la Cluj.

Printre miii de credincioși au fost prezenți și oameni din clasa politică, precum președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, foștii premieri Marcel Ciolacu și Victor Ponta.

Conform sursei, ei au fost huiduiți la finalul slujbei: oamenii au strigat „demisia”, „hoții” și „trădătorii”.

Un tânăr care împărțea ziare cu caracter fascist a fost reținut

Jandarmeria București a anunțat că a depistat un bărbat care distribuia ziare cu caracter fascist, în timpul slujbei de sfințire.

„Astăzi, pe calea 13 Septembrie (zona publică), în jurul orei 10:30, jandarmii au observat un bărbat în timp ce distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare.

În conținutul acestora apăreau referiri explicite care contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002

privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, cu modificările și completările.

n cauză, au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat polițiștilor pentru continuarea cercetărilor”, a transmis Jandarmeria București, potrivit sursei menționate.

