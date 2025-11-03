  • Flux RSS
Actualitate

Săptămâna începe cu ploaie la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 20 de grade Celsius.

Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca, luni, 3 noiembrie 2025 și temperaturi maxime de 20 de grade Celsius.

Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca, luni, 3 noiembrie 2025 | Foto: Ana Greavu, monitorulcj.ro Meteorologii au anunțat ploaie la Cluj-Napoca, luni, 3 noiembrie 2025 | Foto: Ana Greavu, monitorulcj.ro

 

 


 

Astăzi va fi cald la Cluj-Napoca, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade Celsius.


 

 


Totuși ANM a anunțat și ploaie slabă.

Temperatura minimă va fi de 7 grade Celsius în Cluj-Napoca, iar cerul va fi temporar noros.


Viteza vântului va fi de 5 m/s.

La ora 10.00, temperatura va fi de 13 grade Celsius, maxima de 20 de grade Celsius va fi în jurul orei 13.00.


