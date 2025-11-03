Actualitate
Săptămâna începe cu ploaie la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 20 de grade Celsius.
Foto: Ana Greavu, monitorulcj.ro
Astăzi va fi cald la Cluj-Napoca, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade Celsius.
Totuși ANM a anunțat și ploaie slabă.
Temperatura minimă va fi de 7 grade Celsius în Cluj-Napoca, iar cerul va fi temporar noros.
Viteza vântului va fi de 5 m/s.
La ora 10.00, temperatura va fi de 13 grade Celsius, maxima de 20 de grade Celsius va fi în jurul orei 13.00.
