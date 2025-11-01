Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie: „România trebuie să ia grosul din banii europeni”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL) a fost prezent la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie (FSCE), unde a participat la Panelul 1 -„Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale”.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL), la cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, eveniment desfășurat la Cluj-Napoca | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Deputatul Ovidiu Cîmpean a luat cuvântul la Panelul 1 - „Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale”, în cadrul primei zile a celei de-a treia ediții a Formului de Securitate Cibernetică.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a subliniat cât de important este ca la achizițiile publice în sectoare critice, produsele să fie fabricate în Uniunea Europeană (UE).

„Ar trebui introdus în sistemul de achiziții ca în momentul în care în sectoarele critice cumpără ceva să existe o preferință europeană. Să fie produse tehnologice fabricate în Uniunea Europeană, inlcusiv când vine vorba de securitatea cibernetică în România”, a spus Ovidiu Cîmpean.

Ovidiu Cîmpean: „România trebuie să ia grosul din banii europeni”

Ulterior, Ovidiu Cîmpean a punctat cât de important e ca România să atragâ cât mai multe fonduri europene.

„Fondul european pentru Competitivitate este de 400 de miliarde de euro. Ar trebui să facem parteneriate pentru a fi lideri și să aducem grosul bugetului în România. Am cerut anumite praguri minime de finanțare pentru a nu concentra toată finanțarea în vestul Europei. Să ne propunem să atragem cel puțin 10 miliarde de euro. Trebuie să ne uităm și la Green Deal, care este criticat foarte mult acum, dar cifrele spun contrariul. Tranziția energetică ne aduce o economie europeană. Ne va aduce economie la nivel european de 260 de miliarde de euro până în 2040. Tranziția energetică trebuie să vină mână în mână cu cea digitală, dar și cu una de competențe. Dacă tehnologiile noi la început intră în parteneriat cu universitățile și administrațiile, atunci pot ținti nu doar piața din România, ci și cea Europeană”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Despre cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Enegie de la Cluj

Programul primei zile a inclus trei paneluri tematice și două sesiuni de prezentări, care au abordat subiecte de actualitate precum:

Norme și reglementări pentru protecția sistemelor critice în epoca inteligenței artificiale;

Securitate vs interoperabilitate, utilități vs. utilizatori;

Reziliența business în plin război informatic.

Cea de-a doua zi a fost dedicată unui panel strategic, axat pe strategiile pentru securizarea sistemelor critice.

Evenimentul a reunit, și în acest an, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai companiilor energetice, specialiști în securitate cibernetică și experți din mediul academic, într-un dialog constructiv despre provocările și soluțiile care definesc reziliența sectorului energetic.

Au participat aproximativ 350 de oameni, ceea ce a confirmat interesul și necesitatea unui cadru comun de colaborare între industrie, administrație și mediul privat.

Forumul de la Cluj a confirmat, astfel, statutul său de platformă esențială de schimb de idei, bune practici și parteneriate și contribuie activ la consolidarea culturii de securitate cibernetică în domeniul energiei din România.

