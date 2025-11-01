TIR în flăcări la ieșirea din Huedin. A ars toată cabina.

Cabina unui TIR a luat foc, sâmbătă după-masa, la ieșirea din Huedin spre Oradea.

Cabina unui TIR a luat foc, sâmbătă, la ieșirea din Huedin spre Oradea | Foto: ISU Cluj

Flăcările au cuprins întreaga cabină a camionului.

Pompierii au intervenit, astăzi după-masa, 1 noiembrie 2025, pentru a stinge un incendiu unui incendiu care a cuprins cabina unui autotren situat la ieșire din orașul Huedin spre Oradea.

„La fața locului acționează două echipaje pentru lichidarea incendiului. Din fericire, până acum nu există persoane care să solicite îngrijiri medicale și nu sunt raportate alte probleme”, a transmis ISU Cluj, sâmbătă după-masă.

