Clujul, lovit de incendii la 10 ani de la Colectiv. Două cabane au fost distruse de flăcări.

La 10 ani de la dezastrul din Colectiv, Clujul este lovit de două incendii puternice. Ieri seara, flăcările au distrus două cabane din județ.

Două incendii puternice au avut loc în județul Cluj în noaptea de miercuri spre joi | Foto: ISU Cluj

Coincidență sau nu, Clujul are de a face cu flăcările la 10 ani de la incendiu tragic din Colectiv.

Clujul, lovit de incendii la 10 ani de la Colectiv

În noaptea de miercuri spre joi (29 spre 30 octombrie 2025), două cabane, mai multe foișoare, magazii și o anexă au ars.

Primul incendiu s-a petrecut în localitatea Someșul Cald.

„Flăcările se manifestă la mai multe foișoare și două cabane din lemn de mici dimensiuni, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Până acum nu există persoane care să solicite îngrijiri medicale, forțele noastre lucrând pentru lichidarea incendiului”, a transmis ISU Cluj, ieri seară.

Potrivit datelor finale, în urma incendiului din localitatea Someșul Cald, mai multe magazii și foișoare au ars pe o suprafață de 400 de metri pătrați.

„Acestea alcătuiau un punct turistic de agrement. De asemene, a fost afectată și o cabană de aproximativ 20 de metri pătrați, însă din fericire nu au existat persoane care să solicite îngrijri medicale. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni electrice”, se arată în iformarea finală a ISU Cluj de astăzi dimineață.

Incendii la indigo în Cluj

Un al doilea incendiu puternic a avut loc tot ieri seară și a fost lichidat târziu după miezul nopții.

Pompierii clujeni au intervenit în zona de munte, între localitățile Ciurila și Măguri Răcătău. Incendiul a distrus o cabană de pe raza localității Ciurila.

„Autospecialele au parcurs un drum greu accesibil, de munte, însă au reușit să ajungă la locul incendiului. Flăcările s-au manifestat generalizat, la o cabană construită din lemn, precum și parțial la o anexă a acesteia, pe o suprafață de aproximativ 50 metri pătrați. Incendiul a fost stins în limitele găsite de către pompieri, iar pe parcursul intervenției nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de cercetare”, a transmis ISU Cluj, în această dimineață, despre cel de-al doilea încendiu de ieri noapte.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: