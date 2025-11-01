Vreme caldă în prima zi de noiembrie la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime vor fi de 18 grade Celsius.

La Cluj-Napoca, prima zi a ultimei luni de toamnă vine cu temperaturi de primăvară. Maxima zilei va fi de 18 grade Celsius.

Va fi cald la Cluj-Napoca în prima zi de noiembrie | Foto: monitorulcj.ro

Clujenii vor avea parte de o zi caldă sâmbătă, 1 noimebrie 2025.

Sâmbătă, temperaturile maxime vor fi de 18 grade Celsius la Cluj-Napoca, iar minimele de 5 grade Celsius, potrivit ANM.

Conform sursei citate, cerul va fi mai mult senin, iar viteza vândtului va fi de 8 m/s.

Vremea se va încălzi treptat pe parcursul primei zile de noiembrie. La ora 10.00, temperatura va ajunge la 12 grade Celsius, iar maxima zilei va fi la ora 14.00.

