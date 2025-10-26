  • Flux RSS
Actualitate

Sfârșit de săptămână cu precipitații la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 26 octombrie?

Clujenii vor avea parte de o duminică ploioasă.

Prognoza meteo pentru duminică, 26 octombrie| Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Revin ploile la Cluj, însă de scurtă durată. Duminică s-au anunțat precipitații în prima parte a zilei, însă norii vor reveni după-masă.


 

Începând cu ora 17, va ploua până marți dimineața, potrivit meteorologilor, iar vântul va sufla cu o viteză de 5 km/h.


Minima zilei va fi înregistrată la ora 09:00, când vor fi 7 grade Celsius, în timp ce maxima va fi de 14 grade Celsius, în jurul amiezii, la ora 14:00.

