Sfârșit de săptămână cu precipitații la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 26 octombrie?

Clujenii vor avea parte de o duminică ploioasă.

Prognoza meteo pentru duminică, 26 octombrie| Foto: monitorulcj.ro

Revin ploile la Cluj, însă de scurtă durată. Duminică s-au anunțat precipitații în prima parte a zilei, însă norii vor reveni după-masă.

Începând cu ora 17, va ploua până marți dimineața, potrivit meteorologilor, iar vântul va sufla cu o viteză de 5 km/h.

Minima zilei va fi înregistrată la ora 09:00, când vor fi 7 grade Celsius, în timp ce maxima va fi de 14 grade Celsius, în jurul amiezii, la ora 14:00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: