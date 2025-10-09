Atenție la buzunare la Târgul de Toamnă de la Negreni! Un hoț dat în urmărie națională a fost prins. Cât va sta după gratii?

Polițiștii din Huedin au depistat și reținut, la Târgul de Toamnă de la Negreni, un bărbat dat în urmărire națională pentru furt.

Un hoț dat în urmărire națională a fost prins la Târgul de la Negreni | Foto: Captură video Facebook, Inspectoratul de Politie Judetean Cluj

Hoțul a fost reținut miercuri, 8 octobrie 2025, chiar cu o zi înainte să înceapă ediția de toamnă a Târgului de la Negreni.

Atenție la buzunare la Târgul de la Negreni!

„Astăzi, în contextul activităților operative desfășurate în zona târgului (de la Negreni - n. red.), polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au depistat un tânăr de 32 de ani, din județul Arad, urmărit național. Pe numele bărbatului, Judecătoria Arad a emis astăzi (8 octombrie 2025 - n. red.) un mandat de executare a pedepsei de 2 ani și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Persoana depistată a fost condusă și încarcerată într-un penitenciar de maximă siguranță pentru executarea pedepsei”, a transmis IPJ Cluj pe Facebook.

Acesta a fost prins aproximativ la 18.00, la câteva ore de la emiterea madndatului.

Polițiștii sunt prezenți la Târgul de toamnă din Negreni pentru ca vizitatorii să se poată bucura în siguranță de eveniment.

„Cei care vin cu alte intenții decât cele firești ale unui târg de tradiție trebuie să știe că vigilența nu lipsește!”, a mai transmis IPJ Cluj.

Activitatea a beneficiat de sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Cluj.

A început Târgul de Toamnă de la Negreni

Celebrul Târg de vechituri de la Negreni, județul Cluj, a revenit cu ediția de toamnă, care se desfășoară între 9 și 12 octombrie 2025.

Târgul de la „Fechetău”, cum este cunoscut din oamenii din zonă, adună mii de curioși în fiecare an.

În anul 1815, localitatea Negreni a primit oficial aprobarea pentru organizarea târgurilor, iar în fiecare an, în al doilea weekend din luna octombrie, mii de oameni se adună în localitatea Negreni din județul Cluj, la cel mai mare târg de antichități și nu numai din Transilvania, târg ce iși are originile în Evul Mediu.

Târgul cu o tradiţie de căteva secole se organizează toamna, în al doilea sfărşit de săptămănă a lunii octombrie, pe malul Crişului Repede, în localitatea Negreni. Însă, Târgul de la Negreni are și o ediție de vară, care se organizează de regulă în luna iunie.

Acesta are două părţi, una în care se vând obiecte noi de uz general, haine, încălţăminte. O importanţă mai mare are cealaltă parte unde se pot găsi diferite vechituri, de exemplu:

port popular

cusături

farfurii pictate

cărţi, mobilier

scule

picturi etc.

Târgul se bucură de o popularitate foarte mare și are oaspeţi din Ungaria, Europa de Vest și chiar şi din America.

